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台強化警戒共機 空中設三關反制 紅線前推至30浬

記者洪哲政／台北報導
圖為台空軍F-16戰機（左）監控共機。圖／台國防部提供
圖為台空軍F-16戰機（左）監控共機。圖／台國防部提供

面對共機在西南空域不斷挑釁，台灣國防部、海洋委員會官員近日公開表示在台海空域對共機設有「監視區」、「警告區」與「摧毀區」，並將24浬鄰接區空域推前，訂出絕不讓共機趨近距本島30浬空域的反應「紅線」。官員證實，這是因應台防空武器裝備效能與共機動態，新制訂的戰備規定。而所謂「摧毀區」範圍，仍為12浬領空。

對此，台國防部昨日表示，面對敵情威脅，國軍秉持「不怯敵，不挑釁」及「愈接近本島，愈積極處置」的原則，依照「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」採取適切的應處作為，審慎因應，確保國家安全；請外界勿作其他聯想及臆測。

針對共機擾台，台國防部副部長張哲平日前在立法院答詢表示，空軍依戰備規定，一開始會廣播驅離，再以空中警戒機作區域警戒，最後以飛彈追蹤監視，確保共機不會經過台灣本島30浬內。

而面對中共無人機在東沙島「繞島」飛行之舉，海軍出身的海委會主委李仲威在立法院則透露，台方空域上有畫分監視區、警戒區及摧毀區的層次，在監視區台方會用偵蒐器具監視行動，若到警告區會派適當兵力並航監控，進到摧毀區就會依規定處理，「該開火就開火」，但對空中敵機開火，非海巡署部隊可單方面決定。

由於國軍「經常戰備時期突發狀況處置規定」內容僅針對12浬領空、領海、24浬鄰接區空域反應作出規定，官員披露的30浬紅線與3個反應區域，顯然是軍方去年起針對共機挑釁制訂出新的反應準則。

官員披露，考量到戰機在空中運動位置變換非常快速，所以軍方將空中預警的底線前推到30浬空域，「12浬領空到30浬空域已經非常近了」、「不能讓對方進到30浬空域內」，在此之前就要向趨近共機進行警告，並進行防空飛彈追蹤來嚇阻。

官員說，一般共機只要出海，即進入台方「監視區」，30浬空域只是1個分野，趨近30浬到24浬空域，即作警告與防空飛彈追監掃瞄，並有在空機在空中阻隔，而所謂「摧毀區」，就是台12浬領空內。

而台灣在東沙島與南沙太平島領空空域認定不同，東沙島比照本島畫定12浬領空與24浬鄰接區空域，但領海稱之為「禁限制水域」；南沙太平島的禁限制水域則為6000公尺，領空空域概念亦同水域。

據證實，針對共軍機艦頻繁挑釁，國防部去年11月針對「經常戰備時期突發狀況處置規定」增修訂了25條狀況與處置作為。

國防部 台灣 驅離

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