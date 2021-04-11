台「旅遊泡泡」旅客返國檢疫3階段 健保卡另有註記

按照台帛泡泡旅客返台後的三個階段，醫療院所插健保卡就能看到明確的文字及顏色註記。圖／台健保署提供

台帛泡泡首發團回國後，依規定加強自主健康管理滿5天，必須去醫院採檢，否則將遭罰。不過，日前傳出某些醫院搞不清楚旅遊泡泡的特殊規定，要求旅客須加價以特急件採檢。對此，健保 署表示，按照台帛泡泡旅客返台後的三個階段，醫療院所插健保卡就能看到明確的文字及顏色註記，可幫助醫院識別旅客目前處於加強自主健康管理、一般自主健康管理，或是已期滿。

健保署專門委員高幸蓓表示，指揮中心宣布開放台帛泡泡之後，旅客可免除居家檢疫。以返國當日為第零天計算，在第零天到第5天，健保卡畫面以淺黃底，在頁面上方醒目註記「加強版自主健康管理」。到了第6至14天，則為淺藍底並註記為「自主健康管理」。入境後第15到30天，會回到淺綠底，表示降為較低風險的「曾為自主健康管理個案，但以期滿。」

按現行規定，旅遊泡泡之旅客回國後須進行5天加強自主健康管理，不可進出賣場、餐廳、百貨公司、大眾運輸等人潮擁擠的場所，每天都要透過簡訊向衛生單位回報健康狀況，並記錄所有活動及相關接觸者。5天期滿後採檢確認陰性後，繼續進行9天一般自主健康管理，包括禁止聚餐、聚會，也不可參加大型活動，到超商 或超市須全程戴口罩，若人潮過多應避免進入。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，首發團100多名旅客經過5天加強版自主健康管理，於4月9日採檢，截至今日掌握有83人都是陰性。若全體檢驗陰性，將有助鬆綁加強自主健康管理的政策，但一切都要由指揮官陳時中 做出最後裁示。