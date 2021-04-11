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拍板不提公投對案 柯建銘：相信台灣人民會站在一起

記者李承穎／台北報導
立法院民進黨團總召柯建銘。本報系資料照片
立法院民進黨團總召柯建銘。本報系資料照片

中華民國蔡英文總統今天上午於官邸召集黨內高層會商公投案對策，會議中也達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識。立法院民進黨團總召柯建銘指出，須共同珍惜，加倍努力，正面論述、溝通對話、化解疑慮、化解危機，「我相信台灣人民絕對會與我們站在一起。」

柯建銘在臉書指出，既然共同決定，就應共同努力、共同承擔。府院黨拍板4大公投不提對案，蔡英文總統指示傾全力說明。正面論述、積極說明、溝通對話、化解疑慮，以穩定國家發展，是我們的責任。

柯建銘說，8月28日公投，民進黨要提對案否？一直是最近府、院、黨、黨團每一個人都在反覆思考、擔憂、討論、辯證、分析利弊的重大議題，雖不「外彰」，卻有不斷的「內論」，終於決定不提對案了。

「眉目深鎖、輾轉難眠，有如烏雲盤踞」，柯建銘說，從政以來很少有政治議題如此費心、困擾，黨團成員每每碰面必私下互問看法，這是最近的景象，相信也是本黨立委共同的感受，共同面對國家的危機感。

柯建銘說，因為公投結果，對國家未來發展會有無比巨大影響，國家是大家的，須不分朝野，理性看待，不論內政、外交、經濟、環保，皆有終極性的走向與決定，豈有不憂心的道理？

柯建銘說，蔡英文總統、蘇貞昌在世局巨變中，帶領國家走過重重困難，一關關克服，疫情後的經濟發展，各國稱道。須共同珍惜，加倍努力，正面論述、溝通對話、化解疑慮、化解危機，相信台灣人民絕對會與我們站在一起。

公投 蔡英文 台灣

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