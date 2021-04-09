台太魯閣號事故後 政院喊台鐵「企業化」 專家批玩文字遊戲

台鐵公司化政院首表態，朝企業化經營而非民營化。記者葉信菉／攝影

太魯閣號重大事故後，引發台鐵 公司化的改革議題，行政院9日首度表態，發言人羅秉成表示，台鐵組織改造的重點在企業化及有效永續的經營，若僅以「公司化」簡易概括，易生走向民營化的誤解。

對於台鐵改革，羅秉成表示，行政院長蘇貞昌認為凡能建立長治久安的典章制度，再怎麼艱難也要面對挑戰，勇於興革。台鐵改革勢在必行，也早已啟動，但改革的工程要加速、加大、加深，才能符合人民的期待。

林佳龍兩年前就曾提出

交通部官員指出，企業化經營早在交通部長林佳龍兩年前上任時就提出，「台鐵不可能一步到位到公司化」，先有企業化經營，組織朝區域中心整合，調整公司架構；還要多角化經營，如資產多元開發、服務品質提升、引進新的購車計畫等，「不像既有的公務機關」。

長年推動台鐵公司化改革的專家則批政府模糊焦點、玩文字遊戲，企業化、公司化、民營化是3種不同型態，過去沒有人提台鐵「民營化」。台灣 鐵道暨國土規畫學會表示，完全不懂行政院長蘇貞昌跟行政院想表達甚麼。

師大企管系教授陳敦基質疑，政府不編列預算，翻箱倒櫃一次解決台鐵的退撫包袱，怎麼談企業化？

企業化？公司化？打迷糊仗

有交通部官員說，過去葉匡時擔任交通部長時，就曾提過「企業化經營」，但僅是在公務機關體制下，用企業化管理模式；這次政院所提的「中華郵 政模式」，很明確就是公司化，因為台鐵最大困難在人事任用、組織結構，都必須靠「公司化」鬆綁。

對於企業化跟公司化差別，曾參與相關會議的人士坦言，政院之前邀請台鐵企業工會討論公司化問題，當時企工反應激烈，嚴辭批評公司化，導致所有政府代表，包含時任台鐵局長張政源，都只好否認要公司化；政院如今說詞，是在「企業化」跟「公司化」的名詞上打迷糊仗。

工會贊成先企業化

台鐵企業工會理事長陳世杰則說，只要配套完成，工會立場不會反對先企業化。他說，企業化意涵是「鬆綁」法律制度包袱，讓台鐵可以自由處理跟開發，人力提升也能自主。至於公司化，則像是把台鐵這塊招牌拿掉，但這就是改革嗎？他贊成先企業化，之後再討論下一步。

羅秉成說，台鐵因負擔台灣最大的運輸能量，且配合政策服務偏鄉、人口稀少區域，有其歷史包袱與政策負擔，在決定台鐵的組織轉型方向前，先要能提升其安全及效能，並兼顧台鐵員工權益和負擔公平性，研擬出最適合的營運模式。

據了解，目前政院規畫3階段推動台鐵改革，首階段是進行台鐵組織功能的調整，加強「運工機電」四大系統橫向整合，提升台鐵行車安全；其次，財務重整解決長期虧損，政府在改革的過程中，要讓台鐵員工安心、支持改革；最後的第3階段才是台鐵營運模式的改革。