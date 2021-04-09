我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔選手遭白男罵「中國人、生魚片」目擊者冷眼

悲傷巧合 菲立普親王逝世撞兒子結婚紀念日

台太魯閣號事故後 政院喊台鐵「企業化」 專家批玩文字遊戲

記者陳熙文、侯俐安、曹悅華／台北報導
台鐵公司化政院首表態，朝企業化經營而非民營化。記者葉信菉／攝影
台鐵公司化政院首表態，朝企業化經營而非民營化。記者葉信菉／攝影

太魯閣號重大事故後，引發台鐵公司化的改革議題，行政院9日首度表態，發言人羅秉成表示，台鐵組織改造的重點在企業化及有效永續的經營，若僅以「公司化」簡易概括，易生走向民營化的誤解。

對於台鐵改革，羅秉成表示，行政院長蘇貞昌認為凡能建立長治久安的典章制度，再怎麼艱難也要面對挑戰，勇於興革。台鐵改革勢在必行，也早已啟動，但改革的工程要加速、加大、加深，才能符合人民的期待。

林佳龍兩年前就曾提出

交通部官員指出，企業化經營早在交通部長林佳龍兩年前上任時就提出，「台鐵不可能一步到位到公司化」，先有企業化經營，組織朝區域中心整合，調整公司架構；還要多角化經營，如資產多元開發、服務品質提升、引進新的購車計畫等，「不像既有的公務機關」。

長年推動台鐵公司化改革的專家則批政府模糊焦點、玩文字遊戲，企業化、公司化、民營化是3種不同型態，過去沒有人提台鐵「民營化」。台灣鐵道暨國土規畫學會表示，完全不懂行政院長蘇貞昌跟行政院想表達甚麼。

師大企管系教授陳敦基質疑，政府不編列預算，翻箱倒櫃一次解決台鐵的退撫包袱，怎麼談企業化？

企業化？公司化？打迷糊仗

有交通部官員說，過去葉匡時擔任交通部長時，就曾提過「企業化經營」，但僅是在公務機關體制下，用企業化管理模式；這次政院所提的「中華郵政模式」，很明確就是公司化，因為台鐵最大困難在人事任用、組織結構，都必須靠「公司化」鬆綁。

對於企業化跟公司化差別，曾參與相關會議的人士坦言，政院之前邀請台鐵企業工會討論公司化問題，當時企工反應激烈，嚴辭批評公司化，導致所有政府代表，包含時任台鐵局長張政源，都只好否認要公司化；政院如今說詞，是在「企業化」跟「公司化」的名詞上打迷糊仗。

工會贊成先企業化

台鐵企業工會理事長陳世杰則說，只要配套完成，工會立場不會反對先企業化。他說，企業化意涵是「鬆綁」法律制度包袱，讓台鐵可以自由處理跟開發，人力提升也能自主。至於公司化，則像是把台鐵這塊招牌拿掉，但這就是改革嗎？他贊成先企業化，之後再討論下一步。

羅秉成說，台鐵因負擔台灣最大的運輸能量，且配合政策服務偏鄉、人口稀少區域，有其歷史包袱與政策負擔，在決定台鐵的組織轉型方向前，先要能提升其安全及效能，並兼顧台鐵員工權益和負擔公平性，研擬出最適合的營運模式。

據了解，目前政院規畫3階段推動台鐵改革，首階段是進行台鐵組織功能的調整，加強「運工機電」四大系統橫向整合，提升台鐵行車安全；其次，財務重整解決長期虧損，政府在改革的過程中，要讓台鐵員工安心、支持改革；最後的第3階段才是台鐵營運模式的改革。 

台鐵 台灣 華郵

上一則

駐美處：鬆綁限制美朝野支持 盼推進台美長久夥伴關係

延伸閱讀

綠派系批蘇貞昌扣林佳龍辭呈 為找擋箭牌保閣揆位

綠派系批蘇貞昌扣林佳龍辭呈 為找擋箭牌保閣揆位
改革牛步 2018普悠瑪事故 1年多後才開專案會議

改革牛步 2018普悠瑪事故 1年多後才開專案會議
黑白集／蔡政府眼裡 哪有黨政分際這回事？

黑白集／蔡政府眼裡 哪有黨政分際這回事？
國民黨列蘇貞昌四大罪狀 促下台負責

國民黨列蘇貞昌四大罪狀 促下台負責

熱門新聞

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。（取材自臉書公開社團阿美族的歌）

台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

2021-04-02 13:50
肇事的義祥工程負責人李義祥(左)被乘客拍到站在事發現場往列車方向看去。圖／翻攝PTT網友leeabc

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

2021-04-04 10:15
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員昨出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。記者余承翰／攝影

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數再修為50人

2021-04-03 22:57
台鐵4日舉辦太魯閣號事故說明記者會。記者吳姿賢／攝影

太魯閣號撞車駕駛反應不到7秒 李義祥恐涉故意隱瞞身分

2021-04-04 10:05
台鐵人員試圖切斷車廂連結處。(記者蔡翼謙／翻攝)

太魯閣事故／現場最後一具遺體剩半身 遭重壓難救出

2021-04-02 22:18
與福原愛同遊橫濱約會的高帥A男驚傳已婚。（取材自臉書）

不倫男瞞已婚 福原愛受騙崩潰 江宏傑：小孩不會給她

2021-04-01 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
舊金山華裔婆婆遇襲案 婆婆還擊？只打了嫌犯的腳

舊金山華裔婆婆遇襲案 婆婆還擊？只打了嫌犯的腳
蒙市命案上熱搜 男死者一生坎坷

蒙市命案上熱搜 男死者一生坎坷
東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲
白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲