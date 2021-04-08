台海不平靜 紐時：戰略模糊掀激辯 凸顯拜登遇挑戰

紐約時報報導，中國 實力壯大後更加大膽，愈來愈多人敦促華府揚棄奉行數十年的「戰略模糊」，但也有專家不支持明確承諾協防台灣。這場激辯凸顯總統拜登外交挑戰艱鉅。

美國 依一中政策對台提供政治與軍事支持，但不明確保證中共解放軍犯台時會協防台灣。共軍在台海活動日趨頻繁之際，拜登行政團隊嘗試擬定一項既能保護台灣又不引發軍事衝突的政策。

這篇新聞分析寫道，中國實力與野心日增，北京認為美國國力走下坡且注意力分散。此時美國國內激辯是否該更明確承諾協防台灣，降低中國誤判情勢以致戰事爆發的風險，凸顯台海是拜登政府制定亞洲戰略時的核心外交政策挑戰。

美方官員近期相繼警告中國愈來愈有能力侵略台灣，印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）3月在國會提及中國未來6年內可能嘗試動武實現兩岸統一。

但美國長期避免表明中共武力犯台時會如何回應。華府雖以外交接觸、軍售、堅定言語甚至軍事行動力挺台灣，但沒有明定美國須馳援台灣的聲明、政策或安保協定。1979年國會通過的台灣關係法 只說美國將「嚴重關切」任何企圖以非和平方式決定台灣前途之舉。

結果就是外界稱作的「戰略模糊」。報導寫道，美方用意是謹慎求平衡，既避免激怒北京，也不讓台灣有理由貿然宣布獨立以致共軍侵略。

據報導，拜登政府研擬對中政策的官員特別關注台灣，嘗試判定「戰略模糊」是否足以保護面對北京圖謀顯得日益脆弱的台灣。但他們也了解，歷經過去20年在中東血腥且代價高昂的衝突，美國民眾可能反對政府再為遙遠的地方做出軍事承諾。

美國智庫外交關係協會（CFR）會長哈斯（Richard Haass）說，過去一年美國對台關切加深，人們思維已有轉變，「數十年來，這個棘手局勢看似獲得成功管控處理，如今人們突然驚覺這時代可能已結束」。

哈斯去年9月在「外交事務」（Foreign Affairs）雙月刊與同事塞克斯（David Sacks）合著的文章中宣稱「戰略模糊」已壽終正寢，美國提出「戰略清晰」政策、表明會在中共武力犯台時回應的時機已到，成為這波政策辯論的推手。

近幾個月，「戰略清晰」構想獲得愈來愈多人響應，包括國會山莊。

聯邦參議員史考特（Rick Scott）2月重新提出「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act），授權美國總統必要時有限度動武保衛台灣。哈斯3月赴聯邦眾議院外交委員會亞太小組作證時，面對連串關於如何嚇阻中國威脅台灣的問題。

分析寫道，台灣以領土範圍論價值有限，卻是全球半導體製造領頭羊之一，在美中競逐超級運算能力、全球晶片供不應求的背景下，台灣戰略重要性與日俱增。拜登政府對台展現的支持力道之強，令部分專家大感意外。

拜登1月就職後不久，大量中共軍機飛越台海上空，美國國務院聲明美方對台承諾「堅若磐石」。拜登2月與中國國家主席習近平熱線時提及台灣，國務卿布林肯（Antony Blinken）與國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）3月在阿拉斯加與中方高層會談時也關切台灣議題。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）提到，布林肯近期與巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）通話時敦促維持與中華民國邦交關係，美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）則隨帛琉外交代表團訪台。

葛來儀說：「這真的超出正常外交慣例，我認為完全出乎意料。」

但葛來儀不支持美國更明確承諾協防台灣。她與其他許多觀察家和美方官員都擔心，變更「戰略模糊」政策可能激怒中國。她警告：「也許習近平屆時被逼到牆角，可能真正造成中國決定侵台。」

部分觀察家說，拜登政府也許能以更強而有力的警告嚇阻中國，而不明確承諾協防台灣，以免刺激北京。美方官員也能私下警告北京，而不讓習近平當眾丟臉。

曾任美國國防部副助理部長的柯伯吉（Elbridge Colby）說：「我們只需要中國了解我們會馳援台灣就好。」但他與其他人士都說，美國必須在太平洋地區發展更可信的軍事嚇阻，與近年不斷進逼的共軍抗衡。