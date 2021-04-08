我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務院：先投資國內 才談與他國簽貿易協定

台太魯閣號事故調查 運安會邊坡找到工程車第2晶片

記者曹悅華／台北報導

太魯閣號事故釀嚴重死傷，國家運輸安全調查委員會8日證實，「怪手操作不當，整台工程車掉下去」，還透露現場除了工程車駕駛李義祥外，還有「助理駕駛」，疑似就是越籍逃逸移工「阿好」。運安會也提到，目前已找到工程車關鍵第二片晶片（記憶卡）後，工程車卡在草叢時的對話也清楚還原。

運安會先前分析，肇事工程車因施工便道轉彎半徑太小，導致轉彎時卡在樹叢中動彈不得，而李義祥下車，試圖用一旁的怪手，想把卡住的工程車「拖」回道路中間以藉此過彎。

至於究竟是不是怪手操作不當，導致整台車掉下去。運安會主委楊宏智說「大致如此」；這也是運安會首度正面承認怪手恐是造成工程車溜逸主因。

楊宏智還透露，前天在現場找到第二片晶片，是錄音檔，工程車卡在草叢後的關鍵對話都有錄到。

「第二片晶片真的很難找。」楊宏智說，在第8車廂拖出來後，進去搜尋，直覺認為在車頭，因為當時整個車都是被撞進去的，在地毯式搜尋後，結果真的找到了晶片。現場還有肢體、砂石等，儼然像是個廢墟，「踩的積水都不知道是血還是水」。

至於取得對話紀錄是否聽出腔調（指逃逸移工「阿好」），楊宏智不願描述，並強調講什麼才是重點，跟後面事故重建有關，就留給檢調還原。

不過他也透露，怪手處理工程車到車子翻落，才1分多鐘，所以在草叢對話只有幾10秒，對話很清楚得知車子面臨狀況，還有兩個人想做什麼處置。

工程會報告則指出，日前查訪鐵路行車安全改善6年計畫施工中的7件工程中，有1件工程的施工便道及工區邊坡毗鄰鐵道，但未設置隔離設施，已建議台鐵改善。

台鐵局副局長朱來順說，該路段在台東縣鹿野山里間，已立即改善，做圍籬隔離，讓施工位置跟毗鄰路線隔開。

晶片 台鐵 太魯閣號

上一則

錢復：蔣經國自認「一生一無可取」 曾拒美國學者寫傳

延伸閱讀

駐洛杉磯經文處公布0402太魯閣號事故捐款方式

駐洛杉磯經文處公布0402太魯閣號事故捐款方式
晶片短缺仍無解 Subaru日本矢島工廠4月被迫停工

晶片短缺仍無解 Subaru日本矢島工廠4月被迫停工
無法到站的408車次 回顧太魯閣號傷痛七日

無法到站的408車次 回顧太魯閣號傷痛七日
太魯閣號慘劇 包商疑自開怪手 釀工程車鬆脫翻落

太魯閣號慘劇 包商疑自開怪手 釀工程車鬆脫翻落

熱門新聞

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。（取材自臉書公開社團阿美族的歌）

台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

2021-04-02 13:50
肇事的義祥工程負責人李義祥(左)被乘客拍到站在事發現場往列車方向看去。圖／翻攝PTT網友leeabc

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

2021-04-04 10:15
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員昨出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。記者余承翰／攝影

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數再修為50人

2021-04-03 22:57
太魯閣號出軌事故現場。（圖：讀者提供）

「照理說不該停那」 工程車砸落釀台灣太魯閣號出軌

2021-04-02 00:13
台鐵4日舉辦太魯閣號事故說明記者會。記者吳姿賢／攝影

太魯閣號撞車駕駛反應不到7秒 李義祥恐涉故意隱瞞身分

2021-04-04 10:05
與福原愛同遊橫濱約會的高帥A男驚傳已婚。（取材自臉書）

不倫男瞞已婚 福原愛受騙崩潰 江宏傑：小孩不會給她

2021-04-01 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮

又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州
研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
南加華人男女命喪槍下 警方6日逮捕兇嫌 為女死者丈夫

南加華人男女命喪槍下 警方6日逮捕兇嫌 為女死者丈夫