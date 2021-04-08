台太魯閣號事故調查 運安會邊坡找到工程車第2晶片

太魯閣號 事故釀嚴重死傷，國家運輸安全調查委員會8日證實，「怪手操作不當，整台工程車掉下去」，還透露現場除了工程車駕駛李義祥外，還有「助理駕駛」，疑似就是越籍逃逸移工「阿好」。運安會也提到，目前已找到工程車關鍵第二片晶片 （記憶卡）後，工程車卡在草叢時的對話也清楚還原。

運安會先前分析，肇事工程車因施工便道轉彎半徑太小，導致轉彎時卡在樹叢中動彈不得，而李義祥下車，試圖用一旁的怪手，想把卡住的工程車「拖」回道路中間以藉此過彎。

至於究竟是不是怪手操作不當，導致整台車掉下去。運安會主委楊宏智說「大致如此」；這也是運安會首度正面承認怪手恐是造成工程車溜逸主因。

楊宏智還透露，前天在現場找到第二片晶片，是錄音檔，工程車卡在草叢後的關鍵對話都有錄到。

「第二片晶片真的很難找。」楊宏智說，在第8車廂拖出來後，進去搜尋，直覺認為在車頭，因為當時整個車都是被撞進去的，在地毯式搜尋後，結果真的找到了晶片。現場還有肢體、砂石等，儼然像是個廢墟，「踩的積水都不知道是血還是水」。

至於取得對話紀錄是否聽出腔調（指逃逸移工「阿好」），楊宏智不願描述，並強調講什麼才是重點，跟後面事故重建有關，就留給檢調還原。

不過他也透露，怪手處理工程車到車子翻落，才1分多鐘，所以在草叢對話只有幾10秒，對話很清楚得知車子面臨狀況，還有兩個人想做什麼處置。

工程會報告則指出，日前查訪鐵路行車安全改善6年計畫施工中的7件工程中，有1件工程的施工便道及工區邊坡毗鄰鐵道，但未設置隔離設施，已建議台鐵 改善。

台鐵局副局長朱來順說，該路段在台東縣鹿野山里間，已立即改善，做圍籬隔離，讓施工位置跟毗鄰路線隔開。