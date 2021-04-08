共諜案變洗錢 台北地檢署起訴向心夫婦

中國 籍男子「王立強」自稱共諜影響台灣 選舉，檢調介入追查中國創新投資行政總裁向心及妻子龔青涉嫌違反國安法，限制2人出境一年多；台北地檢署8日趕在限制出境禁令期限前，以2人透過購買台灣豪宅等方式洗錢7.4億元台幣，依違反洗錢防制法起訴，聲請沒收豪宅。國安法部分仍偵辦中。

當初北檢大動作以涉及共諜案為由，禁止向心夫婦離台，但8日未說明共諜案偵辦進度，只表示另案偵辦，並以最速件移審北院，建議法官立即分案，依職權裁定對2人持續境管。

向心8日聲明表示，台灣檢察官邏輯混亂，既然指稱他與龔青是共諜，「豈有共諜將共區資金洗至敵區之理？」

法界人士質疑，如果向心確實違反國安法，來台發展共諜組織，檢調經過這段時間調查，如有證據就應起訴，不宜養案，或假共諜案之名偵辦、卻只查洗錢案。曾偵辦共諜案的執法人員也質疑，一般共諜案都是長期蒐證，有足夠證據後才出手，從檢方8日的起訴內容看，顯然並未掌握向心來台刺探機密或發展組織的證據。

另有律師質疑，檢調以共諜案為名，追查一年多，最後卻在限制出境禁令期限前起訴洗錢罪，難逃外界「政治辦案」的批評。

據了解，當初自稱是共諜「王立強」者，身分至今不明，是檢調偵辦向心夫婦是否涉共諜的一大問題，「王立強」雖曾在澳洲媒體露臉，中國官方也公布王受審畫面，調查局進行人臉辨識確認兩張面孔符合，但檢調既無法取得「王立強」的供詞，更缺乏向心夫婦與王立強成立共犯關係或犯罪的證據。檢方1年餘來傳喚向心夫婦不下10次，兩人都堅持不認識「王立強」。

「王立強」案發生在2019年11月下旬，澳洲「時代報」、「雪梨晨鋒報」、「60分鐘」前年11月間報導，自稱中國間諜的「王立強」（Wang William Liqiang）自稱曾是香港 中國創新投資有限公司員工，中創是中共解放軍發展間諜活動的前線，「王立強」受訪時稱曾策動媒體及網軍為高雄市長韓國瑜助選，「企圖推翻蔡英文政府」，並稱他曾在香港當間諜。

由於總統大選前敏感時刻，引發關切。向心夫婦2019年11月21日持香港特別行政區護照，以觀光簽證入境台灣，24日晚間欲搭機出境時被移民署攔截，隔天由調查局帶回調查。檢方26日將兩人列國安法發展組織罪被告，限制出境、出海至今。

由於目前法令規定，偵查階段對被告限制出境最長14個月，檢調對向心夫婦的限制出境、出海禁令，今年4月13日零時屆滿不得再限境，檢方8日以洗錢罪起訴兩人。

檢方指控，向心於2016年在中國因一起吸金案遭中國司法單位調查，2人入境台灣後，到台北富邦銀行安和分行開戶，開戶隔天隨即離境，但在台期間委託房仲購屋，後來還委託代理人向經濟部投審會申請投資1億元設立公司，有意在台經營不動產業務。2017年向心把疑為不法所得港幣2億300萬元，分別轉入他與龔青在香港的帳戶，再轉到台灣買房。