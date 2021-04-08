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蔡英文臉書再承諾台鐵改革 喊話台鐵「我們一起面對」

記者丘采薇／台北報導
今天是太魯閣號事故第七天，蔡英文總統今天在臉書上再度重申台鐵改革。圖／取自蔡英文臉書
今天是太魯閣號事故第七天，蔡英文總統今天在臉書上再度重申台鐵改革。圖／取自蔡英文臉書

今天是太魯閣號事故第七天，蔡英文總統今天在臉書上再度重申台鐵改革，她表示，此時此刻，救災善後是最優先的工作。但她要向大家承諾，「接下來，台鐵改革，我們責無旁貸，一定會和台鐵同仁努力來達成。」

蔡總統說，今天早上9點28分，台鐵全線列車同時鳴笛，向兩位殉職的年輕司機員致敬。這起不幸的事故，舉國哀慟。但她仍要感謝這七天來，所有參與搶救、搶修工作的夥伴，包括來自各縣市、第一時間挺進事故現場的搜救人員，還有醫護人員、支援的國軍官兵及陸續把列車拖離現場，把握時間修復鐵道的工程人員。這些工作夥伴，不只放下原本的假期，有的更是連續好幾天，都沒有好好休息，真的非常辛苦。

蔡總統說，她也要向「76行者遺體美容修復團隊」及所有投入關懷照顧的政府同仁、志工和民間團體，表達敬意。「謝謝你們陪伴罹難者、傷者及家屬，伸出了最及時的援手。」

蔡總統表示，這幾天，看到花蓮的旅宿業者提供住宿，店家提供餐飲，也有外送員幫忙送物資，給趕來花蓮的家屬、救難人員和志工團隊最大的支持。許多感動的故事，說也說不完，加上各界踴躍捐款，展現出台灣人互相扶持的良善愛心。「我知道，一定還有許多朋友，在各自的崗位上，默默做出了貢獻。不論你是誰，我都要向你說聲謝謝。」

蔡總統指出，各地的台鐵同仁，這幾天也盡力做好每日的運輸任務，盡可能降低事故對連假疏運的影響。鐵路是台灣不可缺少的交通運輸，「我們一定要一起面對台鐵的改革工作。」她也表示，此時此刻，救災善後是最優先的工作。「但我要向大家承諾，接下來，台鐵改革，我們責無旁貸，一定會和台鐵同仁努力來達成。」

台鐵 台灣 蔡英文

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