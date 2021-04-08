全盲女參加大隊接力 同學不計輸贏全場加油場面超感動

彰化二林高中舉行運動會，二年級全盲生柯妤蓁（紅衣者）參加大隊接力項目，負責擔任「小天使」的同學帶著柯妤蓁一 起跑，場邊同學們幫忙加油，場面感人。 （中央社翻攝）

台灣 彰化二林高中昨天舉行運動會，二年級全盲生柯妤蓁參加大隊接力項目，同學們先衝刺拉開差距，再讓全盲的妤蓁接棒，場邊也有同學們幫她加油，讓觀賽的柯爸爸直呼感動。

二林高中昨天在校慶運動中上演感人的一幕，運動會在進行大隊接力項目時，二年一班的體育老師黃宏凱安排讓全盲的柯妤蓁成為大隊接力的最後一棒。

影片來源：麥西穆斯臉書

黃宏凱告訴全班同學，前面14棒就是全力衝刺，拉大和對手的差距，輪到最後一棒時，才能讓她奪冠，其他沒參加的同學則是幫忙加油打氣吶喊。

大隊接力項目開始後，二年一班的同學人人全力衝刺，輪到最後一棒時，負責擔任「小天使 」的同學帶著柯妤蓁一起跑，柯妤蓁雖奮力前進，但慢慢被其他隊伍追上，此時場邊「小蓁加油」的聲音此起彼落，成為運動會上最感人的一幕。

柯爸爸也在場邊拍下女兒參加大隊接力項目的過程，在臉書貼出影片，寫文章說自己被老師同學的行為感動；柯爸爸接受媒體聯訪時說，感謝學校老師的安排，看到同學們努力拉開差距覺得很感動，也為孩子的表現打「200分」。

柯爸爸表示，孩子其實不喜歡運動，但是聽到老師安排她參加大隊接力項目，也開始練習跑步，看到同學們在運動會上幫忙女兒的那一幕，他差點哭出來，真的要感謝老師和同學。

二林高中秘書李詩閔則說，同學原本有坐二望一的實力，但為了讓柯妤蓁一起參加大隊接力，雖然在分組比賽墊底，但同學們都認為過程比較重要。