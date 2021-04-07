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網友罵「醜肥」太傷人 高雄市議員2年激瘦30公斤

記者張議晨 / 高雄8日電
高雄市議員鄭孟洳減重前後畫面。（翻攝高雄市議會議員質詢畫面、本報資料照片）
高雄市議員鄭孟洳減重前後畫面。（翻攝高雄市議會議員質詢畫面、本報資料照片）

民進黨高雄市議員鄭孟洳2019年質詢時任市長韓國瑜後，竟被一名李姓男子在臉書辱罵「你老爸在電台賣藥讓你吃到這麼肥」、「因為你全家都死光啦正在幫你辦」等語，她將李男告上法庭，並勤上健身房，至今激瘦30公斤，外型判若兩人，而法院判決日前出爐，李男涉犯誹謗罪部分雖無罪確定，但恐嚇罪名成立，被高雄地院判拘30天，緩刑2年，並須寫悔過書致歉。

31歲鄭孟洳是前任市議員鄭新助孫女，前年底繼承鄭新助衣缽當選新科市議員，卻因為體型成為網友謾罵目標。

前年4月，李男看到鄭孟洳在粉絲專頁自拍發文，用假帳號諷刺鄭「你老爸在電台賣藥」、「讓你吃到那麼肥」、「你長的那麼肥那麼醜」。

隔天又在另條發文下方接連留言辱罵「你老爸在電台賣藥讓你吃到這麼肥」多達20條，之後又在同一則貼文留言稱「你全家死光啦正在幫你辦」，李的留言讓鄭孟洳很是受傷，氣得截圖提告妨害名譽及恐嚇。

高雄市議員鄭孟洳108年6月3日在高雄市議會質詢。（翻攝高雄市議會議員質詢畫面）
高雄市議員鄭孟洳108年6月3日在高雄市議會質詢。（翻攝高雄市議會議員質詢畫面）

李男到案時喊冤，稱當時留言不是針對鄭孟洳，而是有其他網友說他在辦喪事，他才會留言反罵回去，「我留言只是詛咒，沒有恐嚇的意思」。至於說鄭胖、肥，則是表達不滿情緒「總不能叫我說她是漂亮，我只是表達事實而已」，鄭家族開電台賣藥也是事實。

後來經高雄地院審理，妨害名譽部分地院認為鄭身為市議員，本來就應該承受更嚴苛的言論監督，「肥」、「醜」等情緒性字眼用以表達不滿，目的非損害名譽，與人格高低無關，純屬個人主觀感覺，因此判李男無罪，鄭後來上訴高院也遭駁回。

高雄市議員鄭孟洳積極減重，瘦了33公斤，她說接下來要練出腹肌。（記者楊濡嘉／攝影...
高雄市議員鄭孟洳積極減重，瘦了33公斤，她說接下來要練出腹肌。（記者楊濡嘉／攝影）

但恐嚇部分，法官根據截圖內容，發現鄭的貼文僅李男的兩則留言，根本沒有他所說的其他網友，法官認為，李男狂貼「你全家死光啦正在幫你辦」多達20多次，有濃厚警告意味，並有恐嚇意思，不是僅止於詛咒，已經觸犯刑法恐嚇危害安全罪。

法官考量李男失業多年對政治怨懟，且鄭也同意李男寫悔過書和解，因此判拘役30天，緩刑2年，再命李男寫悔過書一篇，作為緩刑條件，若拒絕寫悔過書，則撤銷緩刑。

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