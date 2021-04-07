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台灣接種意願低 AZ疫苗再擴大對象

記者楊雅棠、葉冠妤、邱宜君、黃惠群／台北報導
台灣新冠疫苗於上月22日開打，截至6日為止，僅接種一萬八千多劑。本報資料照片
台灣新冠疫苗於上月22日開打，截至6日為止，僅接種一萬八千多劑。本報資料照片

台灣醫護人員對於AZ疫苗接種意願低落，指揮中心6日擴大接種對象，將診所、醫院的醫事人員與非醫事人員以及集中檢疫所人員納入，累積42萬人符合資格，但6日僅1367人接種，開打近半個月，也才1萬8657人接種。為此，指揮官陳時中7日宣布，自12日起，擴大開放中央及地方政府防疫人員及高接觸風險工作者等對象接種。

隨著疫苗逐步擴大施打，外界關心「疫苗接種假」進度。勞動部長許銘春表示，原則上同意比照防疫隔離假辦理，已將相關意見提交指揮中心。勞動部條平司長黃維琛說，考量施打疫苗後可能身體不適，初步研議給兩天假，附接種證明就可請假，並給予相關補償津貼。

「指揮中心沒有做打不完的準備」陳時中說，將盡快往下開放，預估中央及地方政府防疫人員約9萬人，高接觸風險工作者（國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作者）則有3.5萬人。自15日起開放預約，預計自16日起，全台至少將有170處接種點。

對於31萬多劑AZ疫苗，在效期前打不完該如何是好？陳時中說，打疫苗是個人的權利也是責任，「我們不希望打不完，希望各界賢達可以給打不完怎麼辦的建議」。

陳時中說，只要食藥署核准，不反對民眾自費接種。另盡量保留疫苗給在效期內可打第二劑者，其餘疫苗則開放到其他對象施打第一劑。

指揮中心發言人莊人祥表示，歐洲藥品管理局預計今公布對關於AZ疫苗血栓疑慮的最新建議，將密切關注。陳時中表示，將視其發布建議，提請傳染病防治諮詢會預防接種組的專家討論、調整施打計畫。

對於國內採購BNT疫苗遲無進展，是否會棄單？陳時中7日並未正面回應，只說「同是mRNA的莫德納疫苗，500萬劑也足供需求。」

不過，莫德納疫苗於2月送件申請緊急使用授權至今，尚未審核通過。消息人士指出，主要卡在各國法規不同，估計近日有機會通過審核。食藥署藥品組回應，目前尚在審查中，在疫苗要進貨前，一定會準備好。

台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙指出，歐洲大部分國家因接種率不彰而疫情失控，英國則是「徹底脫歐」，至少打過1劑的人口比率高達4成6，疫情並未升溫，而英國所接種的正是AZ疫苗。如今全球第3波疫情再起，國際學者以「打地鼠」形容現在的疫情發展，接種率若無法達一定比率，存活下來的病毒更強。

疫苗 陳時中 防疫

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