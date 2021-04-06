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蔡衍明家族爆2.18億元掃貨星國豪宅 整棟20戶全包了

編譯葉亭均／綜合報導
旺中集團董事長蔡衍明。（本報系資料照片）
旺中集團董事長蔡衍明。（本報系資料照片）

旺旺集團創辦人蔡衍明剛以63億美元，名列富比世2021富豪榜全球排行第421位，馬上就被爆家族2.18億美元掃貨星國豪宅，甚至把整棟20戶全包了。

彭博資訊引述新加坡商業時報（Business Times）報導，旺中集團董事長蔡衍明家族在新加坡精華地段烏節路住宅區，一口氣買下一整個豪宅建案的全部20戶，耗資2.93億星元（約2.18億美元）。

這檔頂級豪宅建案名為伊甸園（EDEN），位於新加坡德雷葛園2號，只需數分鐘便可步行至烏節路。該建築為太古地產集團推出，由英國鬼才建築師赫茲維克（Thomas Heatherwick）設計，整棟建築僅20戶，等於是蔡衍明家族「全包下」了，換算下來，一戶均價新台幣3.1億元。

旺中集團董事長蔡衍明家族在新加坡精華地段烏節路住宅區，一口氣買下一整個豪宅建案的...
旺中集團董事長蔡衍明家族在新加坡精華地段烏節路住宅區，一口氣買下一整個豪宅建案的全部20戶，耗資2.93億星元。（截圖自官網）

商業時報報導指出，蔡衍明買下其中一戶，蔡衍明之子、擁有新加坡永久居留權的蔡紹中則買下剩餘19戶。這筆交易預定今年5月26日完成。

報導指出，蔡衍明家族買下這20戶的平均單價為每平方英尺4827星元。換算後，相當於每坪單價17.17萬星元。

在新加坡商業時報披露伊甸園建案的買家是蔡衍明家族之前，太古地產已在3月下旬釋出公告，公布以2.93億星元脫售這檔建案的全部20戶，而這是建商給出20%折扣之後的成交價。

該建築為太古地產集團推出，由英國鬼才建築師赫茲維克（Thomas Heather...
該建築為太古地產集團推出，由英國鬼才建築師赫茲維克（Thomas Heatherwick）設計。（截圖自官網）

當時，網路論壇就以「外國土豪買家」、「中國神祕富豪」來形容這方買家一口氣豪買伊甸園建案整棟樓。有人估計，買方光是額外須繳給新加坡政府的印花稅，就高達6000萬星元。

這棟豪宅在2019年就已建成，但開盤以來一直沒人買，原因就是價格太貴，就算蔡衍明家族這回以20%折扣價買入，平均成交單價也比鄰近豪宅貴上一倍有餘。

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