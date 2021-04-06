男登山體力不支報案 體重少報50公斤致延誤救援

南橫公路「栗松溫泉」近年爆紅，日前警消接獲報案，1名70公斤重男子體力不支求援，救難人員到場才發現體重是120公斤，導致人力不足，延誤救援時間。（民眾提供/中央社）

台灣 南橫公路「栗松溫泉」近年爆紅，救援案件增加，日前警消接獲報案，1名70公斤重男子求援，救難人員到現場才發現是體重120公斤，導致人力不足，延誤救援時間。

栗松溫泉因為有五彩繽紛的溫泉瀑布，位於南橫公路遠離塵囂，近年爆紅，又碰上新冠肺炎疫情 期間國旅大爆發，這段時間相當熱鬧，有時候多達200多人擠在小小溫泉池。

人多意外也跟著增加，根據台東縣消防局關山大隊統計，今年動員人力救援的至今已有4起，其中清明節連假的救援花了4個小時，平常約1個半小時。

關山大隊搜救人員表示，4月3日深夜接獲通報，1男子在栗松溫泉體力不支，搜救人員詢問相關資料，做好救援準備。報案女子表示，需要救援的男子約70公斤，救援人員衡量「70公斤不算太重」，於是組成6人小組趕往現場。

搜救人員表示，抵達栗松溫泉入口處時碰到報案女子，再次詢問女子，待援男子的基本資料，女子猶豫一下，改口說可能90公斤重，身高176公分，搜救人員雖然訝異「怎麼多了20公斤，不過90公斤也還好」，立即下切至溫泉。

搜救隊伍接觸到男子時，當場傻眼，目視應該超過百公斤，再次詢問，男子才說120公斤。

「不管幾公斤，還是要救」關山大隊鹿野小隊長林有智表示，雖然體重落差很大，但救人重要，原本是要採取直接揹負，因太重了，只好改變方式，將男子綁在身上用拖的，後面的人邊推邊鼓勵男子，就這樣原本1個小時到1個半小時的爬坡路程，花4小時才完成救援。

林有智表示，栗松溫泉雖然美麗，但不是後花園說走就走，下去很簡單，但上來時是爬坡，有些路段要拉繩，坡度幾乎是80度，如果沒有充分的體力「會被擊敗」。

另外，有人被美麗的景色吸引，流連忘返，一泡就是2、3小時，這樣容易導致腳軟，無法爬坡，最理想的泡湯時間是半小時。

林有智說，一旦需要救援時，為了保障自己與搜救人員的生命安全，報案時請如實申報身高、體重及過去病史，以利調動人力。

影片來源：YouTube 中央社