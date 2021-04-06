藍恭唯向女友道歉 但喊話鄭亦真：單方面說法不公平

中天主播鄭亦真（左）曾在臉書上放上和國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯的親密合照。圖／取自臉書

中天主播鄭亦真在臉書 自曝糟交往1個月的國民黨 內湖區黨部副主委藍恭唯欺騙，前天才發現藍有女友，自己誤當小三。藍恭唯昨天下午發出抱歉聲明並辭副主委，遭鄭批評：「他的道歉很沒誠意，而且居然都沒提到他女友」。藍昨晚又再度修改並重發聲明，除了向女友鄭重道歉外，也再度喊話鄭亦真說：「讓任何人傷心，我真的感到很抱歉」。

不過，針對鄭亦真的部分，藍恭唯也替自己解釋：「感情的事無法用三言兩語說明，真正的感受也只有兩人能體會，單方面的說法對誰都不公平」。至於女友，他表示對自己做出的行為深感懊悔，無辜善良的人不該受波及，希望大家給女友隱私 及空間。

藍恭唯臉書聲明全文：

聲明稿於下午傳出，但可能傳送過程導致內容不完整，因此在這發表官方聲明：

首先向各位愛護我的長官們和媒體朋友，致上最高的歉意。

在台灣遭逢402重大傷亡事故的當下，卻為了我個人私事佔用了媒體資源，我真的很抱歉！臺灣目前最重要的新聞不是我，也不該是我。

我對鄭亦真小姐致上最高的歉意，感情的事無法用三言兩語說明，真正的感受也只有兩人能體會，單方面的說法對誰都不公平，但是讓任何人傷心，我真的感到很抱歉，也深深檢討自己。

這件事我也有向我女友說明並且鄭重道歉，我對自己做出的行為深感懊悔，無辜善良的人不該受波及，希望大家給她隱私及空間。

這件事之後我會更加謹言慎行，深刻檢討，再次對所有關心的朋友鄭重致歉。

最重要的是，身為國民黨內湖區義務副主委，這次因私領域造成觀感不佳，向努力為黨付出的同仁深表歉意，我已經主動向區黨部說明具體狀況，同時請辭義務副主委乙職，重新規劃對黨正向的活動，以彰顯對黨之忠誠，謹此聲明。