學者：台海周邊美中台三方互動 惡性螺旋持續上升

針對日前美中高級別官員在阿拉斯加會談，學者馬振坤今天指出，中國 代表楊潔篪 在會談中強調中國國家尊嚴，其思維邏輯與大清末期朝廷官員思維邏輯一致，會讓中國掉入國際政治的危險；他也擔憂，台海周邊美中台三方互動惡性螺旋持續上升，和平機會之窗愈來愈小。

遠景基金會今天舉辦「美高層官員亞歐行之意涵：台灣觀點」座談會，遠景基金會董事長陳唐山、執行長賴怡忠、國防大學中共 軍事事務研究所所長馬振坤及政大日本研究學位學程教授李世暉與會。

馬振坤說，美國國務卿布林肯與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在阿拉斯加會談，雙方唇槍舌劍，楊潔篪姿態相當高，其發言在中國大陸社會產生一股民族主義、愛國主義風潮，這也蔓延到解放軍內部，在台海周邊海空活動態度更強硬。

馬振坤指出，布林肯結束與楊潔篪會談後，再到歐洲，外界之後看到英、法及德國等國派遣或聲明要將海軍力量進到南海、第一島鏈周邊的水域，中國官媒與網路輿論稱為「新八國聯軍」，這是一個警訊。

他認為，大清帝國末期，朝廷與各國列強許多周旋談判，就是因為朝廷把執政當局顏面置於真實國家利益之上，最後導致悲劇；楊潔篪強調中國國家尊嚴、稱「中國人不吃這一套」，其思維邏輯與大清末期朝廷官員思維邏輯一致，會讓中國掉入國際政治危險當中。

馬振坤也擔心，台海周邊美中台三方互動惡性螺旋持續上升，和平機會之窗愈來愈小；現在在台灣東部外海，中共遼寧艦編隊正在進行所謂的正常訓練活動，美軍也相對應採取海空監視活動；整個台海周邊區域類似一次大戰爆發前的巴爾幹，雖然各國都沒有意圖要引燃戰事，但是戰火的火藥桶卻已遍布在台海周邊的區域。