群組對話曝光 李義祥早知連假須停工還回報施工進度

李義祥（中）。記者王思慧／攝影

台灣 運安會今天說明太魯閣撞車案調查內容，初步查出李義祥的吊卡車並未熄火，現場也還有其他工程車，讓李義祥「連假偷趕工」的可能性大增。今有群組對話流出，台鐵 在連假前就曾提醒不要施工，還要李依新網圖提報施工進度，沒想到李當天仍駕駛吊卡車載廢輪胎到工地，釀成不幸。

據了解，台鐵局委外的「鐵路行車安全改善6年計畫-北迴線K51+170～500山側邊坡安全防護設施工程」，由聯合大地監造、東新營造承包再分包給李義祥，相關人等及交通部、台鐵官員成立一個LINE 群組，討論工程度。

在清明連假前，群組內台鐵工務段人員貼出一張台鐵局的行車電報，下方再貼文字『因應鐵路局清明連假疏運計畫，4月1日中午12時起至6日中午12時止停止施工，請承包商於撤場前進行工區及鐵軌周邊設施安全維護檢查事宜，並請完成「在建工程連假收工前交通、安全、衛生、環保檢查表」，依據檢查項目落實執行,並拍照上傳...』

工務段人員還標記李義祥，要他依新網圖提報施工進度，4分鐘後李義祥即回報施工進度。

除了群組對話紀錄曝光，今天事發前的監視器畫面流出，李義祥2日當天上午8時9分，開著吊卡車載運廢輪胎到工地，疑要堆放做為邊坡工程與鐵道間的安全緩衝，阻擋土石直接噴飛到軌道上。而事故發生後，吊卡車上已無廢輪胎，檢警已深入追查。

事件發展至今第5天，愈來愈多跡證顯示，李義祥很可能並非如他原本供稱的「一個人到工地巡視」，而是因為施工期限只剩1個月，連假前偷偷趕工，目前檢警已掌握到他當天在工地的原因，也陸續擴大搜索、傳喚，蒐尋更多跡證。