海漂豬驗出非洲豬瘟 蔡英文：政府跨部會總動員防堵

新北市萬里近海發現海漂死豬呈非洲豬瘟陽性，蔡英文總統籲民眾勿緊張。圖／取自蔡英文臉書

台灣新北萬里區龜吼岸際4月4日發現海漂豬，經過農委會家畜衛生試驗所檢測 後確認，確認海漂豬非洲豬瘟病毒核酸陽性。蔡英文 總統今天在臉書指出，目前政府單位已經跨部會總動員，除了防疫 、疫調上的應變外，也會加強海域巡邏和國境把關，守住疫情防線。請大家切勿緊張。

蔡英文說，前天早上，新北市萬里的近海，發現一隻海漂死豬，經過檢測確認是非洲豬瘟陽性，中央非洲豬瘟災害應變中心隨即提升了防疫措施。

蔡英文說，目前推測，這隻海漂死豬，很有可能是從境外漂來，檢測後也發現：病毒基因序列和中國境內的非洲豬瘟豬隻相似度高達100%。其次，發現海漂死豬地點的方圓十公里內，一共有11家養豬場，針對這些豬隻進行檢驗後，全部都是陰性反應，並沒有染疫。而且發現地點周邊、運送車輛及解剖場域，都進行了全面消毒。

蔡英文表示，應變中心已要求通知全國各地防疫機關，全面監控所轄區域內的養豬場有無異常狀況，並調查所有運豬車及化製車的GPS軌跡。同時，也要求全國所有屠檢獸醫師加強屠前及屠後檢查。她也說，雖然是海漂死豬，但不能大意，目前，政府單位已經跨部會總動員，除了防疫、疫調上的應變外，也會加強海域巡邏和國境把關，守住疫情防線。她請大家切勿緊張，更要支持及配合相關防疫措施。