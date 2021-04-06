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台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

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台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

記者邱瓊玉、曹悅華／台北6日電
台鐵太魯閣號事故釀50死，逾200傷。(本報資料照片)
台鐵太魯閣號事故釀50死，逾200傷。(本報資料照片)

台鐵408次太魯閣號列車2日撞上滑落鐵軌工程車造成50死、211傷的重大傷亡，國家運輸安全調查委員會今天召開記者會，說明調查最新進度。運安會說，工程車上午8時49分進入工地，且當天不只一部車。此外，工程車跟太魯閣號撞到實際只有一分多鐘。

來源：聯合影音

火車撞到工程車僅1分鐘

運安會今下午4時召開花蓮清水隧道太魯閣號出軌案事故重建說明會。會上還原時間軸，監視器顯示，工程車於8時49分59時進工地，依目前所解讀部分工程車紀錄器資料顯示，事故發生前除了有一輛工程車，還有其他車輛。運安會還原時間軸，8時49分59秒進入工地，車上載著很多輪胎；9時20分到9時25分，其他車輛往工程車前進；9時28分50秒到9時29分，列車撞及工程車出現粉塵；9時33分16秒，事故後其他車輛移動往後退，擋到另一通道。

運安會說，現場這支攝影機拍到還有其他車輛移動中，甚至裡面還有停放摩托車，也有吊車。運安會主委楊宏智說，工程車跟太魯閣號撞到，實際只有一分多鐘。

運安會今下午公布台鐵太魯閣號事故初步調查結果。(記者曹悅華／翻攝)
運安會今下午公布台鐵太魯閣號事故初步調查結果。(記者曹悅華／翻攝)

紀錄停止時的車速為121公里

楊宏智表示，依據ATP，紀錄停止前兩秒，車速為126公里，紀錄停止時的車速為121公里，司機員確實有嘗試最大努力，希望列車不要有後續災難，但是很不幸事故還是發生了。

楊宏智也提到，太魯閣號撞到工程車障礙物就出軌，出軌工程車底盤跟車頭引擎調臂整個分離，除了底盤之外，都被第8節車廂衝撞帶著往前走。

楊宏智說，列車出軌後第8車（車頭）距隧道320公尺後停止，第3車廂和8車廂停止於隧道內。8節車廂全部脫軌、第8車廂左側全毀、第7車廂嚴重扭曲變形並與第6車廂脫接，第6、5、4嚴重變形，其中一具轉向架卡滯於東側隧道壁與第6車廂間。

運安會鐵道調查組專委李綱說，在不干擾第一時刻救援情況下，取得該事故車行車紀錄器，包含TCMS、行車控制電腦，1、8車兩個駕駛室都取得，不過因為有破損，有一部分想辦法修復。第8車影像有順利解讀。事件主角之一工程車的紀錄器也在第三天，在不容易情況下找到關鍵一片。等第7和第8車取出後，還要做3D掃描。同時也有取得合約，原廠維修只到2009年，監理資料也有調出來，出事前的兩班行車紀錄器也取得做交叉比對。

太魯閣號 台鐵 攝影

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