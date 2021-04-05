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蔡英文財產申報 存款5千萬 年增400萬元

記者蔡晉宇／台北6日電
蔡英文。(記者林伯東／攝影)
蔡英文。(記者林伯東／攝影)

監察院今天公布最新「廉政專刊」。蔡英文總統最新財產申報資料顯示，存款有5284萬7068元台幣（約185萬美元），若與去年申報記錄的存款4877萬3937元(台幣，下同)相比，增加逾400萬元；有價證券413萬6370元，與去年相同，其餘財產資料亦與去年變動幅度不大。

2015年11月，蔡英文登記參選總統時申報財產即顯示，土地有4筆、建物2筆，全部信託至今。根據監院資料顯示，蔡英文就任總統後，歷年來財產變動幅度不大，少數新增部分為2018年3月，由於蔡英文母親逝世，蔡遺產繼承了2筆土地，今天公布的財產申報資料中備註，因繼承取得之公同共有土地持分，係信託業承受有困難之不動產而得免予信託。

債務部分，2018年蔡英文申報，債務807萬8303元，包括787萬餘元購置永和房產的房貸、以及1筆20萬餘元的授信貸款。蔡英文一年內即還清，在2019年財產申報紀錄中已無債務資訊迄今。

財產申報中也備註，委託律師於彰化銀行設立「蔡英文委託双榜法律事務所受託信託財產專戶」，由律師管理2020年總統大選選票補助款，

供支付競選經費不足款、捐助「小英教育基金會」、公益捐贈及其他業務需要等用途使用，截至去年11月1日帳戶餘額1億1943萬3550元。

此外，蔡英文另申報有2本自己的著作，價額登載因著作權價額無法估計，以及租金債權每月9萬元，為事業投資位於台北市中正區中山北路的東道有限公司土地出租所有；另有事業投資110萬元，投資名稱為東道有限公司，位於台北市中正區中山北路3段59號，均與去年申報紀錄相同。

蔡英文 投資 租金

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