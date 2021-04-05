蔡英文財產申報 存款5千萬 年增400萬元

蔡英文。(記者林伯東／攝影)

監察院今天公布最新「廉政專刊」。蔡英文 總統最新財產申報資料顯示，存款有5284萬7068元台幣（約185萬美元），若與去年申報記錄的存款4877萬3937元(台幣，下同)相比，增加逾400萬元；有價證券413萬6370元，與去年相同，其餘財產資料亦與去年變動幅度不大。

2015年11月，蔡英文登記參選總統時申報財產即顯示，土地有4筆、建物2筆，全部信託至今。根據監院資料顯示，蔡英文就任總統後，歷年來財產變動幅度不大，少數新增部分為2018年3月，由於蔡英文母親逝世，蔡遺產繼承了2筆土地，今天公布的財產申報資料中備註，因繼承取得之公同共有土地持分，係信託業承受有困難之不動產而得免予信託。

債務部分，2018年蔡英文申報，債務807萬8303元，包括787萬餘元購置永和房產的房貸、以及1筆20萬餘元的授信貸款。蔡英文一年內即還清，在2019年財產申報紀錄中已無債務資訊迄今。

財產申報中也備註，委託律師於彰化銀行設立「蔡英文委託双榜法律事務所受託信託財產專戶」，由律師管理2020年總統大選選票補助款，

供支付競選經費不足款、捐助「小英教育基金會」、公益捐贈及其他業務需要等用途使用，截至去年11月1日帳戶餘額1億1943萬3550元。

此外，蔡英文另申報有2本自己的著作，價額登載因著作權價額無法估計，以及租金 債權每月9萬元，為事業投資 位於台北市中正區中山北路的東道有限公司土地出租所有；另有事業投資110萬元，投資名稱為東道有限公司，位於台北市中正區中山北路3段59號，均與去年申報紀錄相同。