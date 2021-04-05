太魯閣號罹難者家屬 透過專案返台奔喪

台鐵太魯閣事故黃姓罹難者家屬，5日晚間從德國輾轉返抵桃園機場奔喪，衛福部疾病管制署檢疫官全程陪同通關入境，專車前往部立桃園醫院採檢。記者陳嘉寧／攝影

台鐵太魯閣事故黃姓罹難者2名家屬，5日晚間從德國 輾轉返抵桃園機場 奔喪，衛福部疾病管制署檢疫官全程陪同通關入境，搭乘防疫 計程車前往部立桃園醫院採檢。

這是中央流行疫情指揮中心頒定「0402太魯閣列車事故返台探病/奔喪專案」後首度啟動。

據了解，台鐵太魯閣事故中黃姓夫婦不幸罹難，2人的兒子及媳婦旅居德國，接獲親人不幸的消息後，從德國兼程至荷蘭阿姆斯特丹搭乘荷蘭航空公司班機，過境泰國曼谷，5日晚間6時03分降落桃園機場。

2人下機後疾病管制署檢疫官已經在空橋門口等候，全程陪同辦理檢疫手續，2人通過入境長廊時緊握雙手，沉默不語，神情哀戚。完成入境通關手續後，搭乘防疫計程車前往部立桃園醫院立即採檢。

根據指揮中心公布的資料顯示，「0402太魯閣列車事故返台探病/奔喪專案」罹難或受傷者家屬搭機前無症狀者，得「免」提供搭機前3日內核酸檢驗陰性報告，填寫「旅客入境切結書」時註明「0402事故協處專案」，以利航空公司地勤處理，搭機當日以個人手機完成「入境檢疫系統」線上申報，向地方政府聯繫安排居家檢疫事宜。

指揮中心規範，家屬入境後，無症狀者由機場安排防疫計程車送至桃園醫院採檢，從醫院搭乘防疫計程車或專車至目的地。有症狀者依現行作業流程，採檢深喉唾液後送至集中檢疫所，2採陰性後才可搭乘防疫計程車或專車至目的地。

海外家屬抵達目的地後，可依規定申請外出探病/奔喪。居家隔離/檢疫第0至4天採檢者，取得檢驗陰性報告且於採檢2天內，可向地方衛生單位申請安排外出探病/奔喪。

若為居家隔離/檢疫第5天（含）以後採檢者，則於取得檢驗陰性報告3天內，可向地方衛生單位申請安排外出探病/奔喪。

之後若仍有外出需求，可再循上述程序提出申請，次數不限。無論探病、奔喪或辦理喪事，以每天1次、每次4小時為原則（不包含車程），且不得過夜。遵守外出時不得搭乘大眾運輸工具，全程佩戴口罩，保持安全社交距離及落實手部衛生等個人良好衛生習慣。