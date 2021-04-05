藍爆：蔡英文曾任台鐵改革小組召集人 還是蘇貞昌指派

黃子哲說，2006年為因應高鐵通車後對台鐵的衝擊，時任行政院副院長的蔡英文，就擔任過「台鐵改革小組」的召集人，指派她的人就是行政院長蘇貞昌。圖／取自黃子哲臉書

台灣太魯閣號事故造成重大死傷，國民黨文傳會副主委黃子哲提出蔡英文 總統應該向全民道歉的三個理由，包含說好的「改革無上限」落空、蔡英文曾任「台鐵 改革小組」召集人以及李義祥曾任民進黨 黨職人員。

黃子哲指出，2018年的普悠瑪翻覆意外，造成18位乘客不幸罹難，當時的蔡英文說，要把系統性的錯誤都修正，這才是保障台鐵基層同仁、保障乘客生命安全，唯一的方式。「台鐵的改革沒有上限，我只接受一個結果，就是改到好為止。」

黃子哲說，蔡英文2年多前的文青詞藻與承諾，聽起來鏗鏘有力而打動人心，但事實上，台鐵的沉痾，尤其是行車安全的問題，迄今未能改善。人民只想問，說好的「改革無上限」呢？如今變成「事故無上限」？還是「打臉自己無上限」？

黃子哲也說，2006年為因應高鐵通車後對台鐵的衝擊，時任行政院副院長的蔡英文，就擔任過「台鐵改革小組」的召集人，諷刺的是，指派她的人，就是行政院長蘇貞昌。如今兩人雖主客易位，但做為執政者，對事故一再發生，當然責無旁貸。

黃子哲說，換言之，蔡英文並不是不了解台鐵的問題，但執政近5年，既沒把台鐵的改革放心上，也沒要求行政院要好好督導交通部，大刀闊斧解決台鐵的人事、工程、或運安等問題，難怪事故一再發生。

對於肇事的義祥工業社負責人李義祥曾任民進黨花蓮縣黨部黨代表，黃子哲表示，李5年來以其兩家公司標得政府19件標案，金額達新台幣1億多元，是否與其政黨背景有關，引起外界關注。但民進黨對於自己黨員同志造成如此慘重的傷亡事故，做為黨主席的蔡英文，難道不需要為此向人民交代或致歉？

黃子哲感慨，短短2年半的時間，就發生了普悠瑪號以及太魯閣號的不幸事故，共奪走了68條寶貴的性命，這已經不是單一事故，而是一再發生的悲劇。台鐵是交通部下的部屬機關（附屬事業機構），交通部長林佳龍、行政院長蘇貞昌當然要對督導不周、施政無能負起責任。對於蔡英文，做為國家領導人，做為失信於民的總統，真的欠所有死傷的乘客、家屬、與國人一聲道歉。