藍爆：蔡英文曾任台鐵改革小組召集人 還是蘇貞昌指派
台灣太魯閣號事故造成重大死傷，國民黨文傳會副主委黃子哲提出蔡英文總統應該向全民道歉的三個理由，包含說好的「改革無上限」落空、蔡英文曾任「台鐵改革小組」召集人以及李義祥曾任民進黨黨職人員。
黃子哲指出，2018年的普悠瑪翻覆意外，造成18位乘客不幸罹難，當時的蔡英文說，要把系統性的錯誤都修正，這才是保障台鐵基層同仁、保障乘客生命安全，唯一的方式。「台鐵的改革沒有上限，我只接受一個結果，就是改到好為止。」
黃子哲說，蔡英文2年多前的文青詞藻與承諾，聽起來鏗鏘有力而打動人心，但事實上，台鐵的沉痾，尤其是行車安全的問題，迄今未能改善。人民只想問，說好的「改革無上限」呢？如今變成「事故無上限」？還是「打臉自己無上限」？
黃子哲也說，2006年為因應高鐵通車後對台鐵的衝擊，時任行政院副院長的蔡英文，就擔任過「台鐵改革小組」的召集人，諷刺的是，指派她的人，就是行政院長蘇貞昌。如今兩人雖主客易位，但做為執政者，對事故一再發生，當然責無旁貸。
黃子哲說，換言之，蔡英文並不是不了解台鐵的問題，但執政近5年，既沒把台鐵的改革放心上，也沒要求行政院要好好督導交通部，大刀闊斧解決台鐵的人事、工程、或運安等問題，難怪事故一再發生。
對於肇事的義祥工業社負責人李義祥曾任民進黨花蓮縣黨部黨代表，黃子哲表示，李5年來以其兩家公司標得政府19件標案，金額達新台幣1億多元，是否與其政黨背景有關，引起外界關注。但民進黨對於自己黨員同志造成如此慘重的傷亡事故，做為黨主席的蔡英文，難道不需要為此向人民交代或致歉？
黃子哲感慨，短短2年半的時間，就發生了普悠瑪號以及太魯閣號的不幸事故，共奪走了68條寶貴的性命，這已經不是單一事故，而是一再發生的悲劇。台鐵是交通部下的部屬機關（附屬事業機構），交通部長林佳龍、行政院長蘇貞昌當然要對督導不周、施政無能負起責任。對於蔡英文，做為國家領導人，做為失信於民的總統，真的欠所有死傷的乘客、家屬、與國人一聲道歉。
上一則
最後仍拚命救乘客...太魯閣號駕駛骨灰運回家 同事送最後一程
下一則
FB留言