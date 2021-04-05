最後仍拚命救乘客...太魯閣號駕駛骨灰運回家 同事送最後一程

太魯閣號事故殉職駕駛袁淳修的遺體火化後，明天將搭火車回台中，由同事送他最後一程。圖／取自臉書

太魯閣號 事故中，殉職的列車駕駛袁淳修住台中豐原，他為了救全車乘客生命，用盡全力踩煞車仍來不及阻止不幸，他的遺體在花蓮火化後，明天將搭火車回台中，從花蓮到台中都有警察 在場致意，對他表達敬意，他的工作是駕駛火車載送乘客，明天是同事駕駛火車送他最後一程，並告訴他「任務已完成，請放心」。

太魯閣號事故列車，江姓助理駕駛住新北樹林，袁淳修遺體將在花蓮火化後，明天由台鐵 派專車火車，載送骨灰和家屬回家，先到樹林站下車，火車再開到台中站，列車駕駛的骨灰將送台中殯儀館暫存，家屬擇日帶到豐原觀音山公墓的納骨塔，火車預計明天下午抵達台中火車站。

鐵路局明天派柴電車專車運送袁的骨灰回台中，花蓮站預定中午12點發車，鐵路警察將在場致敬意，回到台中火車站後，再由台中警方前導護送致意。

這次事故中有僥存者發文說，他看見位在第一車廂的列車長幫助其他人脫身出來後，繼續幫忙大家疏散、幫忙他們提行李走過鐵軌，再折回現場協助救災；他也看見第一批來到的救難人員急忙衝向山洞，因為太焦急還ㄧ度跌在鐵軌旁；聽見年輕救難員一邊動作、一邊手抖個不停，一旁老練的救難員對他說「不要想太多、盡全力救就好。」

僥存者也說很感謝為乘客犧牲自己的兩位駕駛，相信他們直到生命最後一刻仍努力地煞車，車子才停下來，願主親自安慰他們的家人，和所有罹難的家屬和每個關心他們的朋友們；僥存者的說法，運安會今天證實，袁姓駕駛在最後一刻，4秒的反應時間內，仍急著全力踩煞車。