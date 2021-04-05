太魯閣號最後遺體5日移出 他半身困第六車底4天

太魯閣事故最後一具半身遺體，5日下午3時15分抬離隧道，坐上黑色廂型車離開。記者王思慧／攝影

受困隧道4天、70多個小時後，太魯閣號 事故最後一具半身遺體，5日下午3時15分從隧道移出，坐上黑色廂型車返家。警察 列成兩列，向護送廂型車敬禮。

408列次太魯閣號2日上午9時28分在花蓮清水隧道前撞上溜逸軌道工程車釀成重大事傷，其中一具遺體被壓在隧道內第六車旁，約15噸的火車轉向架下方，只露出手腳，雖然後來已確認身分，但救援難度高，在其他罹難者陸續運出後，仍然受困隧道內，也成事故至今最後一具離開現場的遺體。

5日是搶救第4天，交通部次長、台鐵 代理局長祁文中表示，第6節車廂的轉向架受到強大撞擊力，一半卡在第7節車廂上，另一半下方壓著遺體，除了轉向架重達15噸，現場隧道又較狹小，工作空間不足，無法使用吊車等大型機具作業，只能由小型怪手進入，推動轉向架，盡量不傷到大體，搶救困難。

搶修人員進行脫困作業前，為尊重罹難者，先行祭拜告知，接著由機具進入，以小怪手推倒車體，成功將遺體拉出。檢察長俞秀端轉述家屬要求，希望媒體不要拍到遺體，現場媒體都自律，尊重家屬與死者，把鏡頭關掉或轉向後方。

下午1時30分許，搶修人員帶著擔架進入隧道內，仔細在隧道內搜尋有無其他斷肢，一直到下午3時15分終於抬離隧道，將他送上在現場等候的黑色廂型車離開。

遺體成功運離後，第6節車廂即可拖帶離開，至於第8節因損毀嚴重，車身殘餘不到4分之1，要用切割方式，再由南拖離，不過還需要2個工作天，才能把毀損車輛拖出，之後就可進入隧道鋪設鋼軌、枕木、電力號誌等設施。