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擔心修憲暴衝 黨政人士：美對台灣友好 但是有底線

記者丘采薇／台北報導
美國國家安全顧問蘇利文（右一）、國務卿布林肯（右二）3月18日，曾和中國外交部長王毅（左一）、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（左二）在安克拉治會談。（路透）
美國國家安全顧問蘇利文（右一）、國務卿布林肯（右二）3月18日，曾和中國外交部長王毅（左一）、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（左二）在安克拉治會談。（路透）

美中兩國首次高級別官員會談日前在美國阿拉斯加落幕，雙方硝煙味不斷，美國還主動提到台灣、香港及新疆問題。台灣有國安人士認為，這項「進展」對台灣來說是好事，代表美國拜登政府對台灣問題不採模糊策略或避談，不過，美方仍一再重申，持續在「一個中國」政策下與台灣往來，台灣必須更小心穩健、不冒進。

該黨政人士表示，雖然美國對台灣友好，但台灣必須更謹慎，日前金融時報報導，拜登政府將重新發布對台交往準則，鼓勵美台官員交流，但仍限制展示主權象徵；此外，民進黨政府宣示推動修憲，美國也透過各種管道「關心」，希望民進黨內派系對修憲不要「暴衝」，這些例子都顯示，美國對於台灣是「友好但有底線」，台灣必須想方設法讓自己在美中台「戰略三角關係」中，一直處於有利地位，才能在國際上更有發揮的空間，更必須思考什麼樣的選擇最符合台灣利益。

據悉，美中會談時，美方雖主動提到台灣，事前沒有向台方透露，但事後有透過溝通管道交換意見；以例行性原則來說，由美國國務院或白宮國安會向台駐美代表簡報。

該國安人士指出，以阿拉斯加會談來看，美中兩國在近期內正式談判的機率不高，原本阿拉斯加會談可能是美國總統拜登及中國國家主席習近平見面的前奏，但中國代表楊潔篪火力全開，楊是老外交官，熟悉外交辭令，卻全面執行中國「戰狼外交」，此舉恐怕讓美國國務卿布林肯及國安顧問蘇利文始料未及，拜登與習近平短期內可能很難面對面。

黨政人士指出，拜登政府對於台灣的友善態度超乎台官員預期，尤其民主黨執政後，一再重申人權、民主及自由，反而更凸顯台灣在國際上的角色；過去美國在談判時，對台灣的態度立場偏向保守，但這次中國立場沒變，美國反而變了，再加上日前台美簽署「海巡合作瞭解備忘錄」，等於將台美海巡合作檯面化，的確也是台美合作前進一大步，證明了美國對台灣的友善不是「做表面」。

台灣 美國 拜登

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