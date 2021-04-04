太魯閣號撞車駕駛反應不到7秒 李義祥恐涉故意隱瞞身分

台鐵4日舉辦太魯閣號事故說明記者會。記者吳姿賢／攝影

台鐵 4日晚上舉辦太魯閣號 事故記者會，根據太魯閣號監視器畫面，肇事工程車早就在軌道上，但太魯閣號因煞車不及而撞上，台鐵表示，將會思考針對高鐵模式研議增加感應器等系統，若異物入侵軌道可以及早示警。

交通部政務次長王國材表示，目前確定死亡人數為50人，因為第六節車廂屍塊經過DNA 比對發現是已經確認的罹難者之一，因此死亡減少1人，現在50人當中確認名字的有48人，還有2人難以確認；另外受傷202人、住院37人，4人在加護病房。

法務部檢察司長林錦村說，不幸罹難者人數為50人，其中經過法醫研究所及刑事局就DNA檢驗比對結果，最後確認姓名者有48人，另兩人DNA雖然已經有檢驗結果，但沒有家屬出面指認，或提供DNA檢體以供檢驗比對，因此沒辦法確認姓名，呼籲民眾若認為家屬可能搭上該班次火車者，但無法到花蓮市立殯儀館現場指認，可以就近到台北、台東地檢署指認，或電話聯繫花蓮地檢署，都有專人出面協助。

根據運安會下載太魯閣號車頭監視器畫面顯示，當時太魯閣號往事故地點行駛時，已經看到溜逸的工程車在軌道上，而從前一個和仁隧道到清水隧道之間大約只有7秒反應時間，中間還有一個彎道擋住視線，根本來不及煞車，台鐵局副局長朱來順表示，列車在軌道上的煞車時間部分還要再精算，至於針對異物入侵軌道，這部分台鐵已經在思考感應器等改善措施，也會針對高鐵模式來研議。

針對肇事工程車所屬的義祥工業社及義程營造負責人李義祥遭爆違法兼任東新營造工地主任，朱來順說，李義祥在2019年4月25日當初是以東新營造品管人員，2020年變成工地主任，但沒有特別告知身分，可能有故意隱瞞，後續會再追究相關責任。