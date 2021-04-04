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太魯閣號事故前影像顯示 駕駛反應時間不到10秒

中央社 / 台北4日電
圖為國家運輸安全調查委員會主委楊宏智。 聯合報系記者林俊良／攝影
圖為國家運輸安全調查委員會主委楊宏智。 聯合報系記者林俊良／攝影

台鐵太魯閣號408次列車2日因撞上從邊坡滑落的工程車，造成出軌重大傷亡。運安會取得事故前影像，顯示列車駕駛看到軌道上的工程車時只有約250公尺距離，反應時間不到10秒。

台鐵408太魯閣號列車是在2日上午9時28分於清水隧道北口前發生事故，但在當天上午9時13分，才有另一輛列車通過事故地點，外界關切究竟工程車是在這15分鐘內何時滑落，如果有裝設預警系統，是否可及早發現並避免事故。

國家運輸安全調查委員會主委楊宏智接受中央社記者訪問表示，工程車滑落的確切時間，還要從各種相關資料重建模擬才能推算，但從列車裝置所拍到的影像，清水隧道前還有一個隧道，2個隧道的距離非常短，408次列車從前一個隧道出來後，駕駛肯定有看到軌道上有異物，但反應時間不到10秒鐘。

根據台鐵提供的資料，台北往花蓮南下方向到大清水路段，先到和仁隧道，從和仁隧道南口出來到清水隧道北口只有287公尺，而從和仁隧道南口到台鐵標示408次太魯閣號列車的事故點，只有250公尺。

楊宏智坦言，即使在事故路段有裝設預警系統，對這次事故來說，駕駛反應時間有限，且這麼短的距離內，根本無法讓時速超過100公里的列車立即煞車後就停下來。

運安會昨天已取得408次太魯閣號列車的行車記錄器、列車控制與管理系統（簡稱TCMS）、列車自動防護系統（ATP）等，楊宏智說，還有很多相關資料需要彙整解讀，會盡快將所掌握的資訊對外說明。

另肇事工程車的行車記錄器也已找到，楊宏智說，會進一步解讀並還原工程車滑落的情形。

台鐵 太魯閣號

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