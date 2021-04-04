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台前法務部長羅瑩雪辭世 享壽70歲

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台前法務部長羅瑩雪辭世 享壽70歲 曾推動兒少保護福利法

記者陳宛茜／台北4日電
前法務部長羅瑩雪。（本報資料照片）
前法務部長羅瑩雪。（本報資料照片）

法務部前部長羅瑩雪、兒福聯盟基金會董事長昨晚辭世，享壽70歲，兒福聯盟執行長白麗芳中午證實此事。羅瑩雪熱心公益，30年前草擬兒童福利法修正草案，推動兒少保護福利法案，為兒保制度奠定堅實基礎。

羅瑩雪大學就讀國立臺灣大學法律系，為馬英九晚一期的學妹，畢業後取得律師資格並至美國留學，就讀紐約州立大學奧爾巴尼分校，也曾參與保釣運動。1976年取得刑事司法學(Criminal Justice)碩士，回到台灣。

羅瑩雪長期擔任台灣的謙立法律事務所主持律師。曾參與推動1993年「兒童福利法」，與2003年「兒童及少年福利法」修法工作，並曾聲請司法院大法官解釋，推翻民法第1089條的「父權優先條款」。

擔任律師期間，羅瑩雪曾參與多件重大事件，包括2006年臺北市長馬英九特別費案爆發時，羅瑩雪擔任市長秘書余文的辯護律師，張亞中違反集會遊行法時曾擔任其律師。陳幸妤控告名嘴案中，她擔任胡忠信的辯護律師。

律師生涯之外，羅瑩雪歷任法務部專員、台北市少年觀護所副主任、衛生署藥害救濟委員會委員、中選會巡迴監察員、消基會董事。洪仲丘事件後行政院成立軍事冤案申訴委員會，也由羅瑩雪任委員長。2013年9月羅瑩雪接任法務部長，2016年5月卸任。

羅瑩雪 福利 馬英九

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