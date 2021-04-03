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太魯閣號慘禍7大疑點 增至51人死亡

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民眾因台鐵事故改行程 花蓮這飯店全額退費

記者黃仕揚／台北報導
煙波飯店宜蘭館。圖／摘自煙波飯店宜蘭館粉絲團
煙波飯店宜蘭館。圖／摘自煙波飯店宜蘭館粉絲團

台鐵408次太魯閣號的重大事故，目前已造成51位民眾不幸罹難，是史上死傷最多的事故。當此患難非常時刻，各界援助計畫紛紛啟動，其中不乏許多暖心故事，昨深夜就有網友在旅宿相關臉書社團發文，表示原本預計連假要去宜花三日遊，但因為看到花蓮火車事故後決定臨時取消，本抱著認賠房價的心情，但沒想到獲得飯店全額退費或免費延後日期，讓她感到「實在揪感心」，貼文一出不到8小時，便獲得上萬網友按讚。

該名網友發文表示，原訂是「4月3到5日要開車去宜花三日遊，今早花蓮火車事故，看著死亡人數不斷攀升，整個心情沈重起來⋯」，為不想開上國道影響救災，所以跟老公決定臨時取消，由於分別入住煙波宜蘭館跟花蓮館，且透過官網訂房都已經付款，本心想若不能退款，就認賠吧，沒想到透過電話聯繫後，花蓮館表示能全額退款，宜蘭館由於入住日就是隔日，雖無法取消，卻提供免費訂房延後，3個月內可使用。

飯店在此非常時期「揪甘心」的服務，讓該名網友大讚，並直說「以後一定會再去光顧」、「希望能把全台的煙波都制霸」；其他網友也紛紛留言表示，「不愧是我愛的煙波！」、「這飯店的應變真讓人感動」。

而根據花蓮旅館公會統計，目前已有超過50家飯店提供救災人員及傷者家屬無償住宿。而投宿工會成員飯店的旅客，若是因為台鐵事故影響出遊行程，都是從優認定全額退費，

台鐵 遊行 旅館

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