生死一瞬：太魯閣號事故15分鐘前 自強號剛通過

警方昨將太魯閣號死者遺物、行李箱等送至花蓮車站，開放家屬領回。記者許正宏／攝影

台鐵太魯閣號 前天事故，相關監視影像仍待運安會判讀，交通部政務次長王國材昨就現有資訊還原事故時間序，指當天事發前才有一班往花蓮的204次自強號行駛相同路段，但在15分鐘後，也就是9時28分發生撞擊，推估溜逸事件就發生在這15分鐘內，生死一瞬間。

台鐵表示，整起事件造成51人死亡，已確認47名死者，並安排專人關懷，但仍有4人待家屬指認；另有188人受傷，其中41人還在住院中。

運安會表示，太魯閣號內的行車紀錄器都已在掌握，目前正在解讀第8車資料，預計13日有初步結果。運安會主委楊宏智說，同仁已把數位資料、影像帶回台北判讀，因要確保資料下載完整性、正確性，接下來將組事故調查團隊，邀集相關單位代表加入，若案情沒太複雜，事實資料報告最快三個月內會出爐。

楊宏智也說，目前包含殘骸軌跡、事故現場重建等，另也查扣一車、八車的ＣＣＴＶ／ＡＴＰ／ＴＣＭＳ控制系統，但第8車最嚴重，會優先下載解讀，並邀請交通部、台鐵局、鐵道局等代表參與，屆時就會有初步的資料解讀結果。

至於發生事故時，有民眾在第8號車廂席地而坐，稱聽到司機鳴笛，卻感受到在「加速」。不過，一名資深司機員說「不可能」，列車若遇到異物，第一時間就是緊急煞車，軌道上也有煞車痕，但距離異物時間點太近時，根本來不及反應。