太魯閣號第8車關鍵影像解讀中 下周二初步結果

台鐵太魯閣號發生嚴重事故，造成51死百餘傷。記者王思慧／攝影

台鐵太魯閣號 發生嚴重事故，造成51死百餘傷，國家運輸安全委員會第一時間趕赴現場調查，運安會主委楊宏智表示，太魯閣號內的的ATP、TCMS等行車紀錄器，都已在掌握中，目前正在解讀第8車的資料，預計下周二可有初步結果，屆時就可還原事故發生的時間序。

台鐵今早召開記者會，交通部政次王國材表示「目前還找不到監視錄影裝置」，楊宏智稍早受訪時表示，運安會人員今日有找到相關行車記錄器，也有找到列車上的ATP（列車自動保護系統）、TCMS（列車控制與管理系統）目前正在進行資料解讀。

楊宏智說，第8車最嚴重，會優先下載解讀。至於是否有拍到出事的瞬間？他表示「我相信有拍到」。

行車紀錄器鏡頭朝外，楊宏智表示，藉由行車記錄器可以還原事故時間序，他也坦言，起初找到ATP、TCMS紀錄器，外層都已嚴重擠壓，但後來發現內層包覆算完整，原先擔心無法解讀，但現在對於解讀成功是相當「樂觀」。

至於列車上司機員的通聯紀錄，楊宏智表示，由台鐵局行控中心處理，下周二將召開組織會議，會邀請交通部、台鐵局、鐵道局等代表參與，預估屆時就會有初步的資料解讀結果。

針對釀禍工程車輛，楊宏智表示，運安會已調查原始車輛、保養資料等，但車輛已被砸爛，無法以目視看出手煞車位置，必須透過其他科學方式判斷。