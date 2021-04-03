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太魯閣號事故 肇事工程車包商負責人交保

記者王燕華、袁志豪／綜合報導
花蓮檢警2日深夜搜索義祥工業社，並聲請羈押李姓負責人。（圖：民眾提供）
花蓮檢警2日深夜搜索義祥工業社，並聲請羈押李姓負責人。（圖：民眾提供）

台灣台鐵太魯閣列車昨撞上滑落鐵軌工程車造成50死、178傷的史上最嚴重意外，肇事工程車所屬的義祥工業社李姓負責人經檢察官偵訊後，昨天深夜已經由檢察官聲請羈押，法院今天中午裁定將李依50萬元台幣（約1.73萬美元）交保，限制住居及出境、出海8月，並不得與相關證人或與其等就本案邊坡安全防護措施計畫工程有契約關係之人接觸。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡說，院方裁定50萬元具保，檢方會依法提起抗告。

花蓮地院指出，李義祥經訊問後，法官依據陳述內容，以及檢察官聲請時提出的各項證據資料，認為李涉犯刑法第276條之過失致死罪嫌犯罪嫌疑重大；審酌本事故造成嚴重乘客死傷結果，可預見將來極有可能伴隨高額民事損害賠償請求，使被告有高度逃亡、滅證動機，以及其他情事，認為被告本件有羈押原因。

花蓮地院表示，然而依照卷內事證，李就本事故發生直接原因，即貨車滑落邊坡撞擊火車，以及就此直接原因可能涉及的過失責任，並無勾串可能；案發現場及其他相關證據已經檢察官進行蒐集，李湮滅證據可能性不高。

至於檢察官指被告與其他人間責任分配及可能存在其他指揮、監督瑕疵過失責任部分，法院審酌與被告利害關係，認為勾串風險並非重大。

李有固定職業與住所，雖然高額民事責任可能導致被告逃亡危險，藉由具保、限制住居與限制出境出海方式，可減低他逃亡的風險。綜合相關情狀及本案犯罪情節，法院認無羈押之必要。

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