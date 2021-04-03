太魯閣號事故 台鐵公布部分罹難者名單
台灣台鐵太魯閣號2日發生出軌意外，釀50人死，台鐵局3日也對外公布部分的罹難者名單，供家屬參考。
部分罹難者名單如下：張信盛（男，56歲）、楊琪蓁（女，6歲）、古查爾（DEGUYENRO CHARLES，法籍，男，27歲）、袁淳修（男，44歲，司機員）、江沛鋒（男，32歲，助理司機員）、林裕盛（男，41歲）、張品苗（女，58歲）、黃巧玲（女 36歲）、劉詠綺（女，37歲）、陳佳欣（女，43歲）。
李家興（男，32歲）、張恩翔（男，22歲）、張恩昀（女，20歲）、蕭雲如（女22歲）、蔡政達（男，46 歲）、沈縈淇（17歲）、陳品全（男，21歲）、蔡哲珊（女，31歲）、黃馨瑤（女，22歲）、陳怡娟（女，33 歲）。
卓思潔（女，25歲），王嘉儀（女，56歲）、陳妍頤（女，5歲）、陳玉珍（女，46歲）、李春花（女，58歲）、陳盈靜（女，31歲）、黃正廣（男，79歲）、王清治（男，51歲）、蘇昱銘（男，33歲）、柯俊傑（男，26歲）。
蔡慧鵑（女，21歲）、黃法喆（男，35歲）、李尚元（女，27歲）、劉奕辰（男，24歲）、陳品君（女）、程俐欣、葉冠霆、廖翊雨、黃西明、陳素秋、莊建致、吳品萱、曾允鑀。
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