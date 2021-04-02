曾躲過普悠瑪事故…殉職司機改開太魯閣號卻遇劫

台鐵太魯閣號2日在花蓮大清水隧道發生出軌意外，不幸身故的33歲袁姓司機員為台中豐原人，袁母接獲消息後相當痛心。(圖：台中市政府提供)

台鐵太魯閣號 昨日在花蓮大清水隧道發生出軌意外，造成多人傷亡，其中，不幸身故的33歲袁姓司機員為台中豐原人。袁母接獲消息後相當痛心，她說，「希望兒子沒有痛了」。家屬表示，袁原本是開普悠瑪號，2018年普悠瑪事故因請假躲過一劫，這次因連假調度改跑太魯閣號，卻不幸遇劫。

不幸殉職的33歲袁姓司機員是台中豐原人，據了解，袁姓司機員是家中老么，有3個姊姊，袁母38歲才生下他，與3個姊姊年齡相差逾10歲，從小受全家疼愛。袁姓司機員的大姊說，弟弟生下來後，她還幫媽媽做月子，後來3姊妹輪流照顧弟弟，感情相當好。

袁母表示，兒子原本開普悠瑪號，2018年10月普悠瑪發生出軌事故，他因請假躲過一劫，這次可能因清明連假調度，改跑太魯閣號，未料還是遇劫。昨天發生意外後，一開始以為不是他兒子。

親友指出，袁姓司機員結婚才1年多，尚無小孩，他從勤益科大畢業後，2016年考上鐵路特考，隔年進入司機員班，平日負責東部幹線列車，都住在台北，放假常回豐原探視母親，非常孝順。

袁母說，兒子相當獨立又懂事，且非常孝順，以前就學時都會自己搭車回家，從不麻煩他接送；兒子甚至考量家境不寬裕，決定簽下當志願役到金門服役3年，減輕家裡負擔。

袁母說，自己這幾天心臟都很痛睡不著覺，沒想到昨天就接獲兒子發生意外的消息，讓她相當痛心，自己之前曾發生車禍 重傷，醒來後全身相當痛，這次兒子遇劫，「只希望兒子沒有痛了」。