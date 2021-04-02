我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太魯閣號事故／現場最後一具遺體剩半身 遭重壓難救出

「中國移民帶新冠」德州韓裔參選人：中國人別來美

曾躲過普悠瑪事故…殉職司機改開太魯閣號卻遇劫

記者余采瀅／台中3日電
台鐵太魯閣號2日在花蓮大清水隧道發生出軌意外，不幸身故的33歲袁姓司機員為台中豐原人，袁母接獲消息後相當痛心。(圖：台中市政府提供)
台鐵太魯閣號2日在花蓮大清水隧道發生出軌意外，不幸身故的33歲袁姓司機員為台中豐原人，袁母接獲消息後相當痛心。(圖：台中市政府提供)

台鐵太魯閣號昨日在花蓮大清水隧道發生出軌意外，造成多人傷亡，其中，不幸身故的33歲袁姓司機員為台中豐原人。袁母接獲消息後相當痛心，她說，「希望兒子沒有痛了」。家屬表示，袁原本是開普悠瑪號，2018年普悠瑪事故因請假躲過一劫，這次因連假調度改跑太魯閣號，卻不幸遇劫。

不幸殉職的33歲袁姓司機員是台中豐原人，據了解，袁姓司機員是家中老么，有3個姊姊，袁母38歲才生下他，與3個姊姊年齡相差逾10歲，從小受全家疼愛。袁姓司機員的大姊說，弟弟生下來後，她還幫媽媽做月子，後來3姊妹輪流照顧弟弟，感情相當好。

袁母表示，兒子原本開普悠瑪號，2018年10月普悠瑪發生出軌事故，他因請假躲過一劫，這次可能因清明連假調度，改跑太魯閣號，未料還是遇劫。昨天發生意外後，一開始以為不是他兒子。

親友指出，袁姓司機員結婚才1年多，尚無小孩，他從勤益科大畢業後，2016年考上鐵路特考，隔年進入司機員班，平日負責東部幹線列車，都住在台北，放假常回豐原探視母親，非常孝順。

袁母說，兒子相當獨立又懂事，且非常孝順，以前就學時都會自己搭車回家，從不麻煩他接送；兒子甚至考量家境不寬裕，決定簽下當志願役到金門服役3年，減輕家裡負擔。

袁母說，自己這幾天心臟都很痛睡不著覺，沒想到昨天就接獲兒子發生意外的消息，讓她相當痛心，自己之前曾發生車禍重傷，醒來後全身相當痛，這次兒子遇劫，「只希望兒子沒有痛了」。

台鐵太魯閣號2日在花蓮大清水隧道發生出軌意外，不幸身故的33歲袁姓司機員為台中豐...
台鐵太魯閣號2日在花蓮大清水隧道發生出軌意外，不幸身故的33歲袁姓司機員為台中豐原人，袁母接獲消息後相當痛心。(圖：台中市政府提供)

太魯閣號 車禍 台鐵

上一則

太魯閣事故／稚女罹難…父問「可以讓我再抱抱她嗎？」

下一則

太魯閣事故／現場最後一具遺體剩半身 遭重壓難救出

延伸閱讀

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會 致警2死傷 華府維安怎回事？

駕車衝國會 致警2死傷 華府維安怎回事？
太魯閣號事故重大死傷 美國務院：願提供協助

太魯閣號事故重大死傷 美國務院：願提供協助
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷

熱門新聞

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。（取材自臉書公開社團阿美族的歌）

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷

2021-04-02 13:50
長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。美聯社

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

2021-03-27 07:31
數艘拖船28日試圖讓長賜號脫淺。（歐新社）

長賜號擱淺第6天 長榮回應了

2021-03-28 10:37
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

2021-03-28 13:05
國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

2021-03-26 13:44
太魯閣號出軌事故現場。（圖：讀者提供）

「照理說不該停那」 工程車砸落釀台灣太魯閣號出軌

2021-04-02 00:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷
第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃