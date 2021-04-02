我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

1張圖看疫情：美國施打疫苗者 已破1億人

太魯閣事故／稚女罹難…父問「可以讓我再抱抱她嗎？」

記者楊德宜／台北3日電
太魯閣事故造成50死162傷，搜救人員漏夜搶救。(記者潘俊宏／攝影)
太魯閣事故造成50死162傷，搜救人員漏夜搶救。(記者潘俊宏／攝影)

台鐵太魯閣號事故造成50死162傷。網友Aaron Tsai在臉書「爆廢1公社」分享昨天參與救難朋友的發文，讀了令人心痛流淚，文內提及，該名搜救人員背出一名重傷的中年男子，對方說還有兩個女兒受困車內，當另一名搜救人員救出一名失去生命跡象的女童，該名中年男子開口「可以讓我再抱抱她嗎？」讓兩名搜救人員鼻酸泛淚。

文中寫道，「我跟我學長心態都崩了，泛紅著眼眶，告訴妹妹要加油，接著將妹妹放到她爸爸懷裡，顯然爸爸在車廂內就已經知道妹妹不行了」。兩名搜救人員後來回到車廂，忍著悲傷繼續援救。

文中表示，搜救人員進入車廂看到堆疊的座椅以及堆疊的OHCA（失去生命跡象）傷患，猶如電影場景一般的呈現，首要任務是先救出有生命跡象的待援者。他發現有中年男子跛著腳站了起來，於是將對方背至安全的地方等待後送，對方不只一次在他耳邊說「我還有兩個女兒在車內，麻煩你們點救他們出來」，他也安撫「你兩個女兒我們會救出來的，你放心」。

後來另一名搜救人員的學長救出一名女童，是中年傷患的大女兒，雖然女童滿臉是血，意識還算清醒。但學長接著抱著一名已癱軟小女孩出來，女童臉上已無血色，他心想著不會這是小女兒吧，學長朝著OHCA傷患區緩緩的走去，在經過這名爸爸面前時，中年男子開口說話了，「可以讓我再抱抱她嗎？」讓現場兩名搜救人員也紅了眼眶。

網友吳小珊留言，她說，她就是在這個先生旁邊的人，對方和她的小女兒一起壓在同一張椅子下，有一名大腿骨折的小姐努力忍痛離開椅子上方，讓她可以跟這位爸爸一起抬起椅子救她的小女兒，「然後他立馬爬到女兒堆疊的上方，一直呼喚小孩，一直只有姊姊有回音」。

吳姓網友說，後來看到新聞，一直祈禱千萬不要是這位爸爸的孩子，「沒想到是，我崩潰了，完全無法止住淚，希望爸爸、姊姊開刀順利，節哀，也感謝那位小姐努力忍痛讓我救小孩，也謝謝救難人員把我的小孩接力背出來，願死者安息，活者平安」。

電影 臉書 太魯閣號 台鐵

上一則

台火車50死悲劇 檢警漏夜搜包商 聲押工程車負責人

延伸閱讀

太魯閣事故釀51死 內部車廂扭曲遮蔽 死亡人數恐再升

太魯閣事故釀51死 內部車廂扭曲遮蔽 死亡人數恐再升
太魯閣事故罹難者眾 親人以照片認屍

太魯閣事故罹難者眾 親人以照片認屍
台鐵太魯閣出軌最小死者年僅6歲 多具遺體送達殯儀館

台鐵太魯閣出軌最小死者年僅6歲 多具遺體送達殯儀館
工程車公司像廢墟...名嘴踢爆背後是大戶要盯緊

工程車公司像廢墟...名嘴踢爆背後是大戶要盯緊

熱門新聞

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。（取材自臉書公開社團阿美族的歌）

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷

2021-04-02 13:50
長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。美聯社

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

2021-03-27 07:31
數艘拖船28日試圖讓長賜號脫淺。（歐新社）

長賜號擱淺第6天 長榮回應了

2021-03-28 10:37
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

2021-03-28 13:05
國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

2021-03-26 13:44
太魯閣號出軌事故現場。（圖：讀者提供）

「照理說不該停那」 工程車砸落釀台灣太魯閣號出軌

2021-04-02 00:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷
第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了