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華人好吃貓狗肉？公校如此出考題引眾怒

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷

一張圖看 太魯閣號出軌事故

記者王燕華、曹悅華、王思慧、趙宥寧、蔡翼謙、李隆揆、翁至成、楊湛華／連線報導
火車上乘客在救援人員協助下走出車廂，有小孩被抱出時還驚魂未定。記者王燕華／攝影
火車上乘客在救援人員協助下走出車廂，有小孩被抱出時還驚魂未定。記者王燕華／攝影

年紀最小罹難者6歲

台鐵2日發生史上死傷最多的事故，一列從樹林發車、載著大批花東旅客返鄉掃墓的408次太魯閣號南下，行經花蓮縣清水隧道前50公尺處，撞上1輛疑似停車不慎、沿著鐵軌上方邊坡滑落的工程吊卡，列車失控出軌，擦撞山壁，多節車廂扭曲變形，造成至少50死、162人輕重傷，年紀最小的死者才6歲。救援人員表示，死亡人數可能再攀升。

台鐵最慘事故 製表／王燕華、曹悅華
台鐵最慘事故 製表／王燕華、曹悅華

第8節車廂死傷最慘

當時車上共492名乘客與3名乘務員、1名清潔員，有11人被拋飛車外或拋出時夾在山壁間死亡，兩人卡在車底。其中最前方的第8節車廂首當其衝，死傷最為慘重，有27人當場死亡，車廂內滿布鮮血、斷肢，殘塊，現場一片混亂，尖叫、哭喊聲不斷，有如人間煉獄。

這起重大死傷事故發生在2日上午9時28分，408次太魯閣號沿東正線行駛，出和仁與崇德站間的和仁隧道不久，正要駛入清水隧道時，在距隧道50公尺處撞上10噸重的吊卡，列車失控向左偏出軌，一路衝入隧道擦撞山壁，猛烈的撞擊力道造成5、6節車廂脫節，車廂嚴重擠壓變形，4到8節車廂卡在隧道內。

吊卡疑手煞車未緊韌

據了解，當地正由台鐵委外施作明隧道，工程已施工兩年，2日雖因連假停工，工地李姓負責人仍前往工地視察。台鐵初步調查，肇因疑似李姓負責人停放吊卡時不慎，手煞車未緊韌，車輛向下溜20公尺，順邊坡滑落鐵軌上，列車司機員看到時來不及煞車，釀成意外。

北北基宜花等地救難人員2日趕往救災，交通部長林佳龍、內政部長徐國勇、行政院長蘇貞昌也先後趕往現場，蘇聽取簡報，全場臉色鐵青、神情凝重。蘇也向國人致歉，表示很遺憾，相關責任會在搶救完成後進行。

蔡英文總統2日也前往台鐵應變中心了解狀況。蔡英文表示，政府將持續協助死傷者家屬，同時呼籲相關單位務必徹查事故原因。

東正線中斷衝擊疏運

由於正值清明連假，東部鐵路疏運備受衝擊，東正線仍舊中斷，西正線維持單線雙向運轉，截至2日晚6時30分，台鐵已慢行通過45列次，平均每列次誤點94分。台鐵表示，預計9日搶通。

由於408次列車是台東人搶票的第一名車次，台東人訂票一向被安排在第8節車廂，2日的事故意外，讓東部鐵路運輸大亂。監察院前副院長孫大川忍不住在臉書感嘆，「這真是我們花東人的悲哀」。

林佳龍說，針對死傷者包括家屬在內，政府無論是在醫療、撫卹或善後，都會盡全力加速辦理。

多節車廂在隧道內出軌擠壓變形，搶救困難。圖／民眾提供
多節車廂在隧道內出軌擠壓變形，搶救困難。圖／民眾提供
台鐵太魯閣號2日在花蓮縣清水隧道附近因邊坡上的工程吊卡意外滑落，造成火車出軌，創...
台鐵太魯閣號2日在花蓮縣清水隧道附近因邊坡上的工程吊卡意外滑落，造成火車出軌，創史上死亡人數最高事故。記者王燕華／攝影

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