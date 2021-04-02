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太魯閣號出軌最小死者6歲 多具遺體送達殯儀館

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 增至54死

太魯閣事故罹難者眾 親人以照片認屍

記者王思慧／花蓮報導
一名來自台東的死者妻子趕來認屍，抱著親友痛哭。記者王思慧／攝影
一名來自台東的死者妻子趕來認屍，抱著親友痛哭。記者王思慧／攝影

台鐵408次太魯閣號花蓮出軌意外，造成大量死傷，部分遺體陸續送往花蓮縣立殯儀館，縣府設立「家屬指認區」，並等待檢察官相驗，新城火車站一度封站。一名來自台東的死者妻子趕來認屍，抱著親友痛哭；還有傷者感到殯儀館指認，傷心哭泣需要人攙扶。

由於死者人數太多，救護車先將大體載運至離案發現場最近的新城火車站月台，等待檢察官相驗，為此新城火車站一度封站，勘驗完將遺體移至殯儀館，禁止所有台鐵班次在新城車站上下車，這是台鐵首次因死傷事故封站。

花蓮縣政府第一時間成立災害應變中心，並在花蓮車站後站成立臨時服務中心安頓傷者，從事故現場以遊覽車接到服務中心，全力配合救援工作。縣長徐榛蔚晚間約7點到殯儀館慰問家屬，表示很遺憾太魯閣號發生事故，家屬有任何需要，可向縣府詢問，也可安排住宿。

花蓮縣府民政處副處長李葳表示，因為檢察官要相驗，且還需要找到家屬確認，規畫在殯儀館旁設置家屬指認區、陪伴區，透過照片讓家屬進行指認，希望家屬不要看到嚴重受傷的親屬。

花蓮縣葬儀商業同業公會榮譽理事長哈尼噶照說，與現任理事長張郁慧成立緊急應變小組，整合本地業者資源，經過0206災難後已有類似經驗及應變措施，會配合縣府需求，帶領修復大體團隊到殯儀館，協助亡者及家屬，陸續調度冰櫃到殯儀館。

花蓮市長魏嘉賢說，依照2018年花蓮0206地震經驗，當時指揮中心預估地震傷亡可能超過百人，因此當時調度到約100個冰櫃，幸運的是實際需用不到20個，目前冰櫃不至於不夠用。

花蓮縣長徐榛蔚到殯儀館慰問家屬，表示若有需要縣府全力協助。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚到殯儀館慰問家屬，表示若有需要縣府全力協助。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚到殯儀館慰問家屬，表示若有需要縣府全力協助。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚到殯儀館慰問家屬，表示若有需要縣府全力協助。記者王思慧／攝影
太魯閣號事故死者人數太多，救護車先將大體載運至離案發現場最近的新城火車站。 讀者...
太魯閣號事故死者人數太多，救護車先將大體載運至離案發現場最近的新城火車站。 讀者提供

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