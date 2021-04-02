工程車公司像廢墟...名嘴踢爆背後是大戶要盯緊

台鐵 408班太魯閣今上午發生嚴重出軌意外，初步研判事故原因疑為工程吊貨車未停好，直接滑落撞上太魯閣號 ，兩者撞上後導致列車出軌，造成重大死傷。日前有網友用Google 街景查出公司像廢墟，擔憂「賠不起」。對此，名嘴李正皓爆料「真正的大戶是負責人的另一間公司」。

李正皓在臉書發文指出，這次太魯閣號的意外狀況越來越明朗，警方表示，起因於「義祥工業社」負責人李義祥今天上午7時許，在清水休憩區附近工地停放吊貨車後，因不明原因導致吊貨車滑落大清水休憩區附近鐵道，撞擊408號次太魯閣自強號列車。

新聞曝光後，鄉民馬上利用Google街景找出義祥工業社的外觀，看到公司簡陋且殘破不堪，紛紛擔憂表示「看起來像廢墟，賠償台鐵只能自己吞了吧」

對於鄉民們的擔憂，李正皓點出關鍵，「能標到交通部養護工程案子的公司怎麼可能沒有背景？」，解釋根據《台灣公司網》的資料顯示，關鍵根本不在義祥工業社，真正的大戶是李義祥的另一間公司，名稱為義程營造有限公司。

另外，李正皓把2015-2020年義程營造有限公司營造有限公司所接到的所有政府標案全部列出，這五年就有19個標案、標案總金額將近2億，直言「有關單位請盯緊，不要讓該賠償、該負責的人脫產。」

該貼文也起引起網友討論，「我想給你100個讚，早上跟朋友講到這件事，我們很擔心該賠的人卻讓他跑了」、「怎麼都是這樣發財的，隨便弄個空殼公司，就可以賺錢，要好好查清楚」、「對台鐵根本不能有任何期待台鐵上次事件的處理到現在都沒完全解決，對業者來說一定想辦法脫產的因為根本賠不起，可憐了這次的受害者」。