我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 增至54死

佛洛伊德案續審 救護員：抵現場時人已斷氣

太魯閣出軌是人禍？運安會拋4大疑點待釐清

記者曹悅華／台北即時報導

台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）於花蓮縣大清水隧道出軌，造成車輛擦撞隧道壁，已釀54死。國家運輸調查安全委員會拋出四大疑點，包含工程車滑落處是否應該設圍籬等，希望藉由抽絲剝繭，探究事故肇因。至於是否為人禍，運安會則未鬆口。

運安會主委楊宏智上午接受本報採訪時說，收到消息後立即派人趕赴現場，已經立案調查，屬於鐵公路複合事故。運安會分別派五組人前往現場進行調查，都是採空中交通，搭乘空勤總隊直升機，和時間賽跑。

運安會今天晚間6時召開記者會說明調查進度。楊宏智說，忍著傷痛做事故調查，四位委員代表運安會表示哀悼致意，在記者會前致哀一分鐘。

楊宏智說，第一時間知道有死亡，就立案調查，以標準事故調查程序進行。9時28分發生在秀林鄉清水隧道附近，隧道口有部分列車停留，停留外部的算是較沒有受損，最嚴重就是有工程車撞擊推擠到隧道內的車廂。

運安會鐵道調查組專任委員李綱說，今天是複合式事故，公路組、運工組跟運安組都前往，執行長張文環親自帶隊。現場可以看到隧道裏面是最嚴重的，第一時間配合搜救，後面還在不影響搜救情況下，破壞車體，來做3D掃描。針對邊坡疑似有車輛撞擊，再做現場調查。

李綱說，太魯閣八節車廂有兩個駕駛，在第一跟第八車都有駕駛室。列車頭跟鐵軌損毀狀況，正在想辦法解讀，還在和台鐵取得解讀用軟體。根據運調法第二條，屬於正線出軌，是乙級事故，最嚴重，水泥枕木也破壞嚴重。集電弓也有受到影響，肇事車子的車門塊也留在現場。工程車是否沒有煞好車都要調查。

楊宏智說，目前已完成車輛停車處、滑落處、車輛刮痕／扣件／軌枕破壞、列車（1、2車）的現場拍照跟基本資料蒐集。現在查扣1、8車CCTV／ATP／TCMS控制系統，並用LIDAR光達掃描現場中；客車車廂破壞掃描中及客艙車廂建模。同時完成列車長訪談。

楊宏智說，初步關切方向，看到工程車跟7、8車駕駛艙嚴重衝撞，會了解工程車管理模式；還有為何人車不得入侵，工程車卻沒設圍籬；還有同樣情況會不會發生土石崩塌；最後是其他人員是否有入侵。他說，會做完整調查，用最嚴謹角度，把安全因素拋出來，有立即需要處理的會有事故安全通告。

楊宏智說，是否有圍籬就不會發生嚴重事故，都還要進一步了解，並去比照日本等國，看是否要設圍籬，一層一層從安全因素挖，希望同樣事故不要發生。

針對工程車有沒有拉手剎車，工程公司宣稱有拉手剎車跟石頭擋，楊宏智說殘骸在空檔，但是否代表剎那間是空檔，會去看車上機械系統，有無跡象顯示原本狀態，還需要再確認，也是運安會關切的地方。石頭黨是否是可以接受的方式，也還再了解。

對於軌道有刮痕，是否司機員有啟動剎車？楊宏智說因為兩個司機都罹難，目前沒辦法由當事人解答，只能從旁證分析。

楊宏智說，事實資料會盡速公布，但這次會更謹慎，讓事故相關單位參與，工程公司、台鐵局、鐵道局、交通部等，如果太魯閣車子有疑慮，製造商也會邀請。他說，需要時間更程序，沒辦法運安會說的算。

針對是否確定撞擊點位置，李綱說，駕駛所在地八節車頭是被削掉、壓扁，撞擊力量很大，普悠瑪、太魯閣號等新自強號最高速限可以到140公里，都要靠TCMS解讀才知道。媒體追問是否為人禍因素，楊宏智說還難以判斷，也許工程車也有機械問題，像是煞車拉了系統卻沒有到位。只能說沒有太多天候問題，環境問題則值得探討。

台鐵408次太魯閣上午發生出軌事故。記者王燕華／攝影
台鐵408次太魯閣上午發生出軌事故。記者王燕華／攝影

台鐵 太魯閣號 日本

上一則

太魯閣出軌已54死 專家：換幾個交通部長都沒用

下一則

工程車公司像廢墟...名嘴踢爆背後是大戶要盯緊

延伸閱讀

太魯閣出軌已54死 專家：換幾個交通部長都沒用

太魯閣出軌已54死 專家：換幾個交通部長都沒用
台鐵太魯閣出軌最小死者年僅6歲 多具大體送達殯儀館

台鐵太魯閣出軌最小死者年僅6歲 多具大體送達殯儀館
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡增至54人 159人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡增至54人 159人輕重傷
台鐵太魯閣出軌48死 林佳龍：必須承擔一切政治責任

台鐵太魯閣出軌48死 林佳龍：必須承擔一切政治責任

熱門新聞

台鐵408次太魯閣上午驚傳意外，乘客紛紛走避。（圖：讀者提供）

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡增至54人 159人輕重傷

2021-04-02 06:00
長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。美聯社

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

2021-03-27 07:31
數艘拖船28日試圖讓長賜號脫淺。（歐新社）

長賜號擱淺第6天 長榮回應了

2021-03-28 10:37
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

2021-03-28 13:05
國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

2021-03-26 13:44

影／台船最近不聽話？高雄百萬新船下水 傾斜險沉

2021-03-27 20:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡增至54人 159人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡增至54人 159人輕重傷
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額