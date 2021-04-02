太魯閣出軌是人禍？運安會拋4大疑點待釐清

台鐵太魯閣號 408車次（樹林往台東）於花蓮縣大清水隧道出軌，造成車輛擦撞隧道壁，已釀54死。國家運輸調查安全委員會拋出四大疑點，包含工程車滑落處是否應該設圍籬等，希望藉由抽絲剝繭，探究事故肇因。至於是否為人禍，運安會則未鬆口。

運安會主委楊宏智上午接受本報採訪時說，收到消息後立即派人趕赴現場，已經立案調查，屬於鐵公路複合事故。運安會分別派五組人前往現場進行調查，都是採空中交通，搭乘空勤總隊直升機，和時間賽跑。

運安會今天晚間6時召開記者會說明調查進度。楊宏智說，忍著傷痛做事故調查，四位委員代表運安會表示哀悼致意，在記者會前致哀一分鐘。

楊宏智說，第一時間知道有死亡，就立案調查，以標準事故調查程序進行。9時28分發生在秀林鄉清水隧道附近，隧道口有部分列車停留，停留外部的算是較沒有受損，最嚴重就是有工程車撞擊推擠到隧道內的車廂。

運安會鐵道調查組專任委員李綱說，今天是複合式事故，公路組、運工組跟運安組都前往，執行長張文環親自帶隊。現場可以看到隧道裏面是最嚴重的，第一時間配合搜救，後面還在不影響搜救情況下，破壞車體，來做3D掃描。針對邊坡疑似有車輛撞擊，再做現場調查。

李綱說，太魯閣八節車廂有兩個駕駛，在第一跟第八車都有駕駛室。列車頭跟鐵軌損毀狀況，正在想辦法解讀，還在和台鐵取得解讀用軟體。根據運調法第二條，屬於正線出軌，是乙級事故，最嚴重，水泥枕木也破壞嚴重。集電弓也有受到影響，肇事車子的車門塊也留在現場。工程車是否沒有煞好車都要調查。

楊宏智說，目前已完成車輛停車處、滑落處、車輛刮痕／扣件／軌枕破壞、列車（1、2車）的現場拍照跟基本資料蒐集。現在查扣1、8車CCTV／ATP／TCMS控制系統，並用LIDAR光達掃描現場中；客車車廂破壞掃描中及客艙車廂建模。同時完成列車長訪談。

楊宏智說，初步關切方向，看到工程車跟7、8車駕駛艙嚴重衝撞，會了解工程車管理模式；還有為何人車不得入侵，工程車卻沒設圍籬；還有同樣情況會不會發生土石崩塌；最後是其他人員是否有入侵。他說，會做完整調查，用最嚴謹角度，把安全因素拋出來，有立即需要處理的會有事故安全通告。

楊宏智說，是否有圍籬就不會發生嚴重事故，都還要進一步了解，並去比照日本 等國，看是否要設圍籬，一層一層從安全因素挖，希望同樣事故不要發生。

針對工程車有沒有拉手剎車，工程公司宣稱有拉手剎車跟石頭擋，楊宏智說殘骸在空檔，但是否代表剎那間是空檔，會去看車上機械系統，有無跡象顯示原本狀態，還需要再確認，也是運安會關切的地方。石頭黨是否是可以接受的方式，也還再了解。

對於軌道有刮痕，是否司機員有啟動剎車？楊宏智說因為兩個司機都罹難，目前沒辦法由當事人解答，只能從旁證分析。

楊宏智說，事實資料會盡速公布，但這次會更謹慎，讓事故相關單位參與，工程公司、台鐵局、鐵道局、交通部等，如果太魯閣車子有疑慮，製造商也會邀請。他說，需要時間更程序，沒辦法運安會說的算。

針對是否確定撞擊點位置，李綱說，駕駛所在地八節車頭是被削掉、壓扁，撞擊力量很大，普悠瑪、太魯閣號等新自強號最高速限可以到140公里，都要靠TCMS解讀才知道。媒體追問是否為人禍因素，楊宏智說還難以判斷，也許工程車也有機械問題，像是煞車拉了系統卻沒有到位。只能說沒有太多天候問題，環境問題則值得探討。