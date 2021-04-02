太魯閣出軌已54死 專家：換幾個交通部長都沒用

台鐵408次太魯閣發生重大傷亡事故。圖／民眾提供

普悠瑪翻覆18死事故發生不到3年，台鐵 再度發生太魯閣出軌事故，死亡人數攀升到54人，是普悠瑪的三倍，交通部長林佳龍發聲明稱「必須承擔政治責任」恐難逃下台命運。不過，學者提出台鐵「三缺」，直言政府若不痛定思痛，「換幾個交通部長都一樣」。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，要改革台鐵最完整的作法，無論是公司化、民營化或車路分離，調整組織經營。但一遇到這議題，政府就縮手了。因為要負擔龐大財政負擔、基層壓力，也讓台鐵百年沉痾無法根治。普悠瑪後原是最好改革的時機，只能期待這次事故，更能促使政府做出根本改變。

李克聰進一步說，從短期、中期來看，交通部所屬各單位，普遍現象都是「缺乏風險管理」。他指出，對台鐵來說，最短期能做的就是風險教育訓練，這次工地意外，監工是否落實？是否有做足防護與監測？否則這類潛在風險太多了，尤其現在極端氣候，當落石、施工車輛或器材滑落時，駕駛根本無法反應。

李克聰也說，近幾年台灣 將預算 大量投入到交通建設，前瞻預算動輒千億，道安預算卻只占九牛一毛，根本是本末導致。政府將建設當首位、交通安全放次位，但對民眾最有關係的就是安全。

李克聰直言，蘇花公路遊覽車翻覆後，東部民眾搭火車，又再發生普悠瑪、太魯閣嚴重事故，這讓東部民眾情何以堪？返鄉掃墓都會遇上死劫，到底能不能有一條安全回家的路？這都一再提醒政府，無論花多少錢、多少力氣，安全都要當成首位，否則換掉幾個交通部長都一樣。

他也提醒，出事的408次列車上有490人，但座位只有370人，站票旅客死傷嚴重情形，後續必須觀察，恐怕也必須重新評估「無座票」風險，儘管為了供需必須要賣，但也應平衡風險安全，再做整體評估。