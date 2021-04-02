AIT可望出現首位女處長 國務院亞太副助卿孫曉雅呼聲高

美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk，左方螢幕上）傳出可望成為下一任AIT處長。圖為孫曉雅去年和台外交部前次長徐斯儉以視訊連線方式舉行「台美太平洋防疫援助線上對話」。（取材自台外交部網站）

美國 在台協會（AIT）處長酈英傑（ Brent Christensen）的任期今年夏天將屆，傳出美國國務院 亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）接任下一任處長的呼聲高。若孫曉雅接任，將成為首任女性AIT處長。孫曉雅是國務院資深職業外交官，外交生涯首個外派地點就是台灣，前年在台灣連失兩個邦交國後，率團訪台出席首屆「太平洋對話」，表達美國的支持。

孫曉雅2019年5月上任副助卿，9月索羅門群島、吉里巴斯兩國接連和我斷交後，聯邦眾議院外委會與自然資源委員會共同舉行聽證會，孫曉雅在聽證會上表示對於兩國在外交上轉向北京感到失望，並表示將以國務院APEC資深官員身分訪問台灣，討論APEC相關問題。

孫曉雅當時訪台期間參加了首屆「太平洋對話」，會議定位為「政府與政府間的政策對話」，她在開幕致詞時表示自己代表總統川普及國務卿龐培歐啟動對話，重申美國對太平洋的承諾堅定且將更強勁，蔡英文總統也在她訪台期間接見訪團。

現任處長酈英傑三年任期將屆，台美關係在他任內有許多進展，包括立法及行政部門發表多項友台言論，衛生部前部長阿查爾、美國國務院主管經濟發展、環境與能源的前次卿柯拉奇接連，台美首度簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」、舉行台美首屆經濟繁榮夥伴對話，國務院解除台美交往限制等。

根據美國國務院及AIT網站資料，孫曉雅畢業於喬治城大學外交學院，精通中文及土耳其語，她曾派駐AIT台北辦事處，她前年訪台參加玉山論壇時表示那是她第一次外派；孫曉雅1991年進入美國國務院服務，並於2019年5月起加入東亞暨太平洋事務局，擔任澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿及APEC美國資深官員。

根據網站資料，孫曉雅曾於能源局擔任能源外交副助卿，2017至2018年，她在經濟暨商業局擔任反金融威脅及制裁部門代理副助卿，她曾派駐美國駐都柏林大使館 領事組，並於1999至2001年於美國駐土耳其安卡拉大使館擔任貿易官，2006至2009年於美國駐土耳其伊斯坦堡領事館擔任副首席官員，也曾擔任美國駐牙買加京斯敦大使館毒品事務組組長，以及美國駐北京大使館經濟參贊。

對於孫曉雅是否可能為下一任AIT處長，AIT表示對此不評論；外交部表示，對美方的人事任命案我方沒有進一步評論，無論是誰我方均樂願一起合作，深化台美友好關係。