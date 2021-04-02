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台鐵太魯閣號出軌36死 蘇貞昌：致上最大歉意

記者曹悅華／台北2日電
行政院長蘇貞昌。（記者曹悅華／攝影）
行政院長蘇貞昌。（記者曹悅華／攝影）

台灣台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）2日上午於花蓮縣大清水隧道出軌，造成車輛擦撞隧道壁、4至5節車廂變形，司機稍早也確定殉職，比普悠瑪事故18死還多，是近半世紀以來最嚴重事故。行政院長蘇貞昌說，已經36死，意外很遺憾，對於罹難家屬和受害乘客表示最大歉意。

蘇貞昌下午視察台鐵災害應變中心，接受媒體聯訪時表示，鐵路運輸在花蓮發生重大意外，對於罹難家屬和受害乘客表示最大歉意，也要向國人報告，該意外很遺憾。第一時間有和總統蔡英文報告，都保持密切聯繫，現在來到第一指揮中心，詳細聽後線指揮官，交通部政務次長王國材跟行政院秘書長李孟諺幫忙，和各單位詳細報告。

蘇貞昌說，已知36死，包含35位乘客、1位司機員，沒有呼吸心跳。現場搶救出來有八位在變形車廂中，會盡快搶救出來。81人中有九人重傷，送各家醫院搶救中，特別轉達總統指示跟關切。

蘇貞昌說，一是醫院搶救乘客都要請相關醫院、醫師、護理人員，給予最大治療，希望減少損害跟損傷，希望盡快恢復。第二對往生者也會聯繫家屬，並給予最好安排，也指示內政部協助處理。第三有關交通，因為是清明聯假期間，很重要，一線完全受阻段，西正線還可以通車，維持運通，讓清明期間需要乘載旅客不會完全阻斷。現場搶救完成、證據保全好後，盡快搶運疏通，恢復暢通，同時各車站和有等待使用鐵路運輸乘客，也要提供最好輸運服務跟完整資料，以利便話處理，會給予最大幫忙。相關訊息會透過公告、網路、廣播給相關乘客、家屬親人，給使用鐵路運輸乘客，知道訊息做判斷。

蘇貞昌還說，早上指派鐵路局代理局長祁文中，直升機送現場處理，現場設立前進指揮所，由現場警察局長、衛生局長坐鎮，也指示林佳龍、徐國勇做專機到花蓮現場，現在也抵達，等等自己也會親自趕赴花蓮現場跟醫院，了解情況，希望損害減到最低，給受傷乘客最大慰問，也給醫護加油打氣。對於罹難乘客，特別致意，也給家屬致意。

蘇貞昌說，該意外非常不幸，相關責任會再搶救完成後進行，對於相同情況的，會不會有其他地方，也要求台鐵全面盤點，趕快了解，防止憾事發生。呼籲此刻集氣，給往生者致意，也給工程人員支持。相關交通、治安、秩序維持，會特別要求。感謝全國救難團隊跟醫護人員盡力幫忙，讓不幸意外有最大幫忙跟協力，一併感謝。

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