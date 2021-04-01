黎智英等9人被定罪 陸委會：無法阻擋普世價值大勢所趨

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人今日被香港法院裁定組織及參與非法集結罪名成立，陸委會1日表示，嚴正譴責所有打壓不同意見、殘害民主人權的作為。記者林汪靜／攝影

香港 壹傳媒集團創辦人黎智英 等9人因「反送中」案，1日被香港法院裁定組織及參與非法集結罪名成立。陸委會1日對此表示，嚴正譴責所有打壓不同意見、殘害民主人權的作為，並強調「即便當權者企圖在香港擴散寒蟬效應，也無法阻擋普世價值的大勢所趨。」

陸委會副主委兼發言人邱垂正於1日的例行記者會上表示，「黎智英等人是長期從事香港民主運動令人敬重的人物，相關方面先是剝奪他們集會遊行的權利，現在又對他們和平理性表達訴求予以定罪。我們對香港民主人士的境遇，以及香港的情勢沉淪到今日如此嚴峻的地步，感到無比沉痛。」

邱垂正說，陸委會嚴正譴責所有打壓不同意見、殘害民主人權的作為，「即便當權者企圖在香港擴散寒蟬效應，也無法阻擋普世價值的大勢所趨。」

此外，有媒體問到美國 國務卿布林肯昨日公布「香港政策法」年度報告，向美國國會認證香港自治情況不符合美國法律下的特殊待遇，陸委會是否會隨著美國修改港澳條例。

對此，邱垂正回應，政府對於香港的政策及定位，除了通盤考量香港及兩岸情勢、中共與港府的作為外，也會考量主要國家的政策動向，「我們會持續注意相關情勢發展，並檢視研修現行涉港法規，評估事實進行必要的因應措施。」

他還補充，政府除了聲援港人自由民主，也採取多項具體行動，包括成立台港服務交流辦公室，依據既有法律規範及公私協力方式，務實處理港人人道援助關懷事宜，同時，也持續精進有關港人來台居留定居的制度及法規，希望能因應香港實際的情況，透過制度性機制與力量，給予港人最實際的支持與協助。

至於有關駐港機構運作問題，邱垂正表示，駐港機構都是依照2011年換文共識，且駐港機構所履行的功能也都完全符合共識內容，都在為台港兩地民眾謀福祉。目前有關單位對台灣駐港同仁申請簽證造成不便處，「我們也希望能夠得到改善」。