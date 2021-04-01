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台帛泡泡首發團順利抵達 旅客瘋狂拍照只留記錄

記者邱瓊玉／台北即時報導
由於帛琉總統惠恕仁(Surangel Whipps, Jr.)也和首發團搭同班飛機返回帛琉，在機上也有旅客、空服員找惠恕仁合照，惠恕仁幾乎來者不拒，並在機上親自發送防水袋、小禮物給旅客。圖／KKday提供
由於帛琉總統惠恕仁(Surangel Whipps, Jr.)也和首發團搭同班飛機返回帛琉，在機上也有旅客、空服員找惠恕仁合照，惠恕仁幾乎來者不拒，並在機上親自發送防水袋、小禮物給旅客。圖／KKday提供

台帛旅遊泡泡首發團1日下午正式啟程，100名旅客稍早已抵達帛琉，帛琉方則是在機場安排迎賓舞，歡迎來自台灣的旅客。隨團一起出發的旅行社業者表示，身為泡泡圈的首發團，大家都很興奮，不管是檢疫、飛機餐、消毒等，大家都是拿出相機、手機猛拍，就是想要紀錄這難得的一刻。

KKday這次首發團總計16名旅客參加，業者表示，自己也是第一次檢疫，本來很緊張，但其實棉棒伸進去鼻腔內，幾秒鐘就結束，沒有想像中的不舒服，且採檢結果很快就出爐。有趣的是，當採陰結果出爐後，旅客甚至還興奮歡呼，看來真的是在國內悶很久了。

影片來源：YouTube

為了防疫，飛機上大家也都是口罩「戴好戴滿」，且採輪流用餐的方式，避免因用餐得把口罩拿下來的風險，空服員也會固定在幾上噴消毒水噴霧，適時消毒一下。

除了一下機就量體溫外，在交通過程中也要配戴口罩。以KKday為例，領隊都會隨身攜帶體溫機，每天為旅客測量及實名制記錄體溫。

由於帛琉總統惠恕仁(Surangel Whipps, Jr.)也和首發團搭同班飛機返回帛琉，在機上也有旅客、空服員找惠恕仁合照，惠恕仁幾乎來者不拒，並在機上親自發送防水袋、小禮物給旅客。

業者轉述，抵達帛琉機場後，帛琉方除了安排迎賓舞外，還有大合照等活動。惠恕仁致詞時提到，帛琉是一個很重視環境、環保和傳統文化的國家，很開心這次泡泡的推動，讓台灣旅客有機會來感受這些美好的海底世界，他明白首航班的旅客今天很辛苦，他也是和大家一起從早上在桃機到現在抵達帛琉機場，而且PCR的檢測也是有點不舒服，所以他衷心感謝所有台灣旅客。

實際上，為了防疫，帛琉方絲毫不敢大意，由於首日旅客就直接進到飯店，外界好奇是否有趴趴走的機會？不過業者解釋，飯店門口其實都有安排維安，除非是導遊帶團，否則只要是單人走出去就會被關切、阻止，不過只要是飯店合法空間內，旅客仍能自由活動。

台帛旅遊泡泡首發團稍早抵達帛琉機場後，帛琉方除了安排迎賓舞外，還有大合照等活動。...
台帛旅遊泡泡首發團稍早抵達帛琉機場後，帛琉方除了安排迎賓舞外，還有大合照等活動。圖／KKday提供

台灣 機場 防疫

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