台灣AZ疫苗4/6起 開放3大族群接種

台灣上周開打AZ疫苗 ，僅1萬2605名醫護人員接種，不如預期。中央流行疫情 指揮中心31日宣布，自4月6日起擴大接種對象至執業登記醫事人員、醫療院所非醫事人員、集中檢疫所人員等接種，人數約43萬人，接種地點則從87家增至103家。

僅開打一周就開放下一階段對象，指揮官陳時中 解釋，「物盡其用，才不會浪費」。此外，將在擴大接種後的10天內，決定是否開放第二順位接種對象。

指揮中心發言人莊人祥分析Taiwan V-Watch回報系統數據，目前施打後有6528人回報身體狀況，疼痛和疲倦為最常見症狀。值得重視的是，8%、近1成接種者回報前兩天因身體不舒服而無法工作，需請病假，3%甚至就醫或尋求醫療協助。

在不良事件通報方面，31日新增10件疫苗接種後不良事件，1件為其他疑似嚴重不良事件，接種後出現喘、頭暈、胸悶等症狀而就醫住院，目前狀況改善；另9件為非嚴重不良事件，症狀為發燒、肌肉痛、四肢痠痛、頭痛、注射部位紅腫痛及畏寒等。

另外，陳時中31日於立法院表示，採購國產疫苗已進入細節，近日將簽約。國內上半年疫情控制，靠的是國外疫苗，下半年就須依靠國產疫苗，國產疫苗正在第二期人體臨床試驗中，順利的話可在6、7月開打。

陳時中說，向COVAX購買的AZ疫苗應於5月底抵台，自行採購的AZ疫苗4到6月間交貨，總計到貨100萬劑，另莫德納疫苗在6月底前陸續到貨。