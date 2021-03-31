昔日吹台青 一生秉持水車哲學 許水德病逝 享耆壽91歲

考試院前院長許水德。本報資料照片

台灣 考試院前院長許水德今天下午在新光醫院辭世，享耆壽91歲。許水德50年公職生涯，曾任台灣省政府社會處長、高雄市長（官派）、台北市長（官派）、內政部長、駐日代表、國民黨 秘書長、考試院長；歷經「吹台青」時代，是蔣經國 在政治上起用的第二批本省籍青年。

許水德在2019年「感恩的故事-許水德八十八歲憶往」新書發表會表示，他人生一直秉持「水車哲學」，樂觀面對未來、正面思考，兼顧理想與現實，腳踏實地不斷努力，事情終能圓滿順利。

他早年悟出「水車哲學」：水車一半在空中、一半在水中，空氣就像理想、水象徵現實，只有兼顧兩者，努力的踩，腳踏實地，事情才能圓滿順利進行。他強調，人生仰賴努力，努力才能感受到快樂、感恩，希望他的書能夠激勵年輕人。

許水德目前是國民黨中評會主席團主席，去年全代會隔天還有到中央黨部主持中評會，這是他最後一次在黨部公開行程露面；而他最近一次公開露面，則是出席台北市設市百年交流。

許水德過去幕僚表示，他已住院一段時間，家屬希望晚上將許送回家後再發布病逝消息。據了解，許水德靈堂預計設在金華街的基金會。4年前許水德曾因腸阻塞住進醫院，昏迷3個星期才康復出院。