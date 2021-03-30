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北檢認證有論文及學歷 彭文正污衊蔡英文遭起訴

記者賴佩璇／台北31日電
媒體人彭文正。（本報資料照片）
媒體人彭文正。（本報資料照片）

媒體人彭文正前年質疑總統蔡英文「論文真偽」而挨告妨害名譽。台北地檢署彭出庭，他引述聖經向媒體表示，願公義行在天上如同行在地上。檢肅黑金專組檢察官黃偉調查後，認為彭文正未盡合理查證義務，今依法起訴。

彭文正在網路節目上公開質疑蔡學歷造假挨告。去年9月4日，彭文正開記者會。彭表示，被蔡告上法庭已滿一周年；但司法體系卻不開庭、不調查，也不保全證據。要求盡快進行司法程序，並稱蔡是「不可告人，所以告人；心虛告人，不敢見人」。

彭文正當時指出，作為案件當事人，曾向地檢署詢問過該案的相關資訊，但卻僅得知案號為10180、被告罪名為妨害名譽、承辦檢察官是黃偉，連告訴人是誰都不願透露，令人匪夷所思。

彭說，自己會堅持追查此案，就算30年後裝著葉克膜，必要的時候也會來開記者會。林環牆透過影片稱，調查蔡英文論文門是站在維護學術倫理初心，去年5月開始調查、8月6日去LSE查閱黑皮書論文，8月29日公開中文版獨立調查報告、10月發表英文版報告。

檢方指出，倫敦政經學院已在前年10月8日發表聲明，表示蔡英文確實於1984年間獲得法學博士學位。彭得知事證後，明知蔡已對於林製作不實調查報告內容提出相關事證駁斥。

依彭自身曾任教職經歷，可得知悉蔡於民國73年間受聘政大時，校方及教育部已對其學位資格審核無誤，蔡英文確實有完成倫敦政經學院法學博士論文、通過口試並取得博士學位，而彭身為資深媒體工作者，竟在未有進一步查證作為下，為報一己之私怨。

檢方認為，彭為求所謂經營之「政經關不了」有更高的點閱率，進而增加收益，竟意圖散布於眾，基於加重誹謗及公然侮辱犯意，發表不實言論，足以貶損蔡英文的名譽及社會評價，且未盡合理查證義務，今依法起訴。

蔡英文 倫敦 教育部

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