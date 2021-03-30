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台灣AZ疫苗接種破萬人

記者楊雅棠、黃惠群／台北報導
台大醫院22日開始施打首批COVID-19牛津AZ疫苗，由第一線醫護人員優先接種。中央社
台大醫院22日開始施打首批COVID-19牛津AZ疫苗，由第一線醫護人員優先接種。中央社

台灣AZ疫苗3月22日開打，到30日接種數終於破萬；疫苗接種速度緩慢，專家憂心半年內覆蓋率無法達到九成，衛福部長陳時中期盼最快4月開國門恐有一定難度。國產疫苗高端30日宣布完成二期收案，力拚4月完成，6月申請緊急授權，因應變種病毒，未來不排除會補打第3劑提高中和抗體濃度。

因歐美陸續出現血栓事件及保護力不如其他疫苗，導致AZ疫苗「打氣」低迷。台大兒童醫院院長黃立民表示，新冠疫苗接種速度太慢，會導致台灣疫苗施打覆蓋率低，推估半年內疫苗覆蓋率無法達到九成。他說，疫苗開打後，得面對各國邊境開放，若不加速施打，未來台灣人想入境他國將面臨檢查次數、隔離天數都比他國民眾多的情形，不利於經貿競爭。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥日前表示，下批AZ疫苗預計5月到貨。等待國際疫苗的過程中，國產疫苗也有進度，高端疫苗宣布完成二期臨床試驗，有3752名受試者完成第一劑施打，已達衛福部收案要求，力拚4月打完第二劑，並於6月向衛福部申請緊急使用授權（EUA）。

對外界質疑台灣疫苗未完成第三期臨床試驗，恐無法獲得國際認證。高端執行副總李思賢表示，高端仍先以完成台灣緊急授權為首要目標，未來是否做臨床三期取得藥證，還在與國內法規單位討論。高端目前持續研發新疫苗，考量變種病毒恐為常態，不排除採補打第3劑，增加人體內的中和抗體濃度因應。

根據指揮中心統計，AZ疫苗30日累積接種人數為1萬891人，不良事件反應通報41件，包括30日增10件非嚴重事件，主要為發燒、肌肉痛、頭痛、四肢痠痛、頭痛、畏寒。

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