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將發布新對台交往準則？ 美國務院：續行一中政策

520後馬吳赴中國免核准 返台須申報

記者丘采薇、劉宛琳、王聖藜／台北報導
前總統馬英九（右）和前副總統吳敦義2020年9月出席日月潭萬人泳渡活動。（記者賴香珊／攝影）
前總統馬英九（右）和前副總統吳敦義2020年9月出席日月潭萬人泳渡活動。（記者賴香珊／攝影）

總統府30日表示，前總統馬英九及前副總統吳敦義的出境管制期限至今年5月19日，之後若欲前往中國，必須依照「兩岸人民關係條例」規定辦理，返台後應向總統府申報。

馬英九過去因卸任總統身分受到管制，他曾申請於2016年6月15日赴香港出席「亞洲出版業協會」舉辦的卓越新聞獎頒獎典禮，但遭總統府核定為「不予同意」。國家機密保護法在2019年修正通過後，當時總統府隨即發函給馬、吳等卸任涉密人員，延長出境管制期限兩年。

這項出境限制自今年520解禁後，馬、吳若要赴中國，不必再經由總統府行前核准，但返台後仍須申報。

對於有媒體以「開綠燈」報導此事，總統府發言人張惇涵30日表示，總統府必須依法行政，沒有所謂「開綠燈」問題。

出境解禁後，是否有赴中國規畫？馬英九辦公室30日表示「沒有評論」；吳敦義辦公室沒有回應。

立法院2019年三讀修正「國家機密保護法」部分條文，規定涉及國家機密人員境管3年，可延長一次，總計最多不超過6年，當時總統府在修法後發函馬英九及吳敦義，延長其出境管制兩年。

張惇涵表示，總統府涉密管制人員的出境管制，皆依照國家機密保護法、「總統府辦理涉及國家機密人員出境管制作業規定」辦理。實際上，總統府也曾依照相關法規及程序，多次同意馬英九、吳敦義於卸任後出境至非中國及港澳地區。

張惇涵表示，因應立法院於2019年5月完成國家機密保護法部分條文修正，總統府依照修法精神，將重要涉密人員的出境管制期間延長兩年，無論國民黨或民進黨執政時期的政務人員皆一體適用；而現任者在未來卸任後，也必須適用相同的法律及標準，皆是以更嚴謹方式，保護國家機密、確保國家安全。

國民黨人士分析，馬英九不太可能在今年赴中國，如果真的在520後赴中國，就是跳入民進黨陷阱，正中下懷；且目前的大環境和陳水扁執政時期的「連胡會」不一樣，當時沒有反中、香港、新疆事件，在民進黨幾波操作下來，台灣民眾對中國厭惡感增加，加上現在藍營基本盤萎縮，黨內可能也有阻力。

此外，馬英九被控賤賣黨產「三中案」，檢方2019年7月將馬依違反證交法等罪起訴，偵查期間，未對馬施以境管；台北地院審理近兩年，也未對馬限制出境。至於未來是否有可能境管，合議庭將視具體狀況決定。

馬英九 中國 吳敦義

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