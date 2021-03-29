妙喻北京壓力 帛琉總統：你不能打老婆來讓她愛你

帛琉總統惠恕仁（中）29日在外交部長吳釗燮（左）陪同下舉行記者會，美國駐帛琉大使倪約翰（右）也出席，三人互動熱絡。記者胡經周／攝影

傳中國 去年在疫情 期間捐贈帛琉高達5千萬元物資，企圖阻礙台灣 的國際空間，來台訪問的帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）29日表示，中國和他接觸時說「機會、時間有限」，但他認為友誼應該建立在互相信任上，利誘的手段會有反效果，沒有人可以告訴別人不要跟誰做朋友。他更做出生動比喻：「不應該先打老婆，為了讓她愛你。」

台帛旅遊泡泡30日啟動

台帛旅遊泡泡30日將宣布啟動，惠恕仁29日舉行國際記者會，一同來台的美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）也出席記者會。惠恕仁表示，倪約翰同行展現各方為了啟動旅遊泡泡做的許多努力，也展現互相的友誼和決心。惠恕仁與倪約翰隨後共同參加行政院長蘇貞昌的晚宴。蘇貞昌也在晚宴上，感謝帛琉不懼中國戰狼外交手段，不遺餘力支持台灣。

談邦誼不應該有脅迫

惠恕仁說，帛琉之前很多旅客來自中國，帛琉民眾很興奮，對於未來發展也很期待，但後來人數一下子就下降，感覺很像被「逗弄」一下，「你不應該先打你老婆，為了讓她愛你」，伴侶間的關係不該是這樣，友誼之間要互信互利，不應該有哪一方脅迫；他歡迎中國的旅客，和中國也有貿易關係，但沒有必要逼對方往某一方向。

惠恕仁說，中方和他接觸時說「機會和時間有限」，但他認為友誼應該建立在互相信任及過去累積互動的經驗才對，帛琉有一些重要夥伴，也希望和夥伴維持關係，沒有人應該告訴他們有不同作法。

惠恕仁說，威脅利誘是會有反效果的，提供利誘會有短期成效讓大家想法動搖，但不應該告訴他們該怎麼做，帛琉希望大家和平繁榮發展，台灣和帛琉在疫情期間都表現很好，兩國應該合作和世界分享經驗，他也支持台灣加入世界衛生組織和聯合國，一起維持區域安全。

台帛旅遊染疫機率零

惠恕仁說，帛琉是重度依賴旅遊業的國家，啟動旅遊泡泡對帛琉來說非常重要。他在蘇貞昌晚宴上致詞表示，台帛旅遊泡泡建立在科學根據上，數據顯示帛琉人民因為台灣旅客到訪而染疫的機率是四百萬分之一，這等於幾乎是沒有風險，而帛琉零確診，所以台灣旅客染疫的機率更是零，他期待在帛琉迎接台灣開心的旅客。

惠恕仁29日上午8時抵達新光醫院，接受高階正子斷層造影（PET）全身癌症篩檢，新光副院長洪子仁表示，健康檢查項目與一般民眾無異；完成篩檢後，惠恕仁以「fantastic」形容台灣醫療，8至10名隨行的帛琉轉診國民則於檢疫病房隔離，待隔離14天，期滿採檢陰性，始能接受醫療服務。