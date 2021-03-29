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美駐帛琉大使同行 程建人：美對我交往是放鬆的

記者徐偉真／台北報導
台灣前外交部長程建人。（本報資料照片）
台灣前外交部長程建人。（本報資料照片）

帛琉總統惠恕仁訪台，美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）同行引發討論。媒體29日詢問，帛琉與台美有無三方合作規畫？惠恕仁說，美國駐帛琉大使一同訪台，展現各方為了啟動旅遊泡泡做的很多努力。他還笑說自從當選後，美國一直打電話提醒他疫苗什麼時候到，到的時候要記得接種。

惠恕仁說，帛琉身為小國很容易受到侵擾，有一個強健的盟友保護，是非常重要的承諾跟象徵；他很開心美國大使一起來台灣，展現互相的友誼跟決心，維持自由跟民主價值。

倪約翰29日未公開發言，今天上午將和外交部長吳釗燮、美國在台協會（AIT）處長酈英傑聯袂發表簡短談話。

外交部前部長程建人說，美國大使同行「非常特別」，他印象中過去美國有大使級的人訪台，但大使隨著友邦元首一同訪台是前所未有的，帛琉和美國關係很深，直到現在帛琉的國防、外交等，多少都受到美國左右，大使來之前必定要請示美國政府。

「顯然美國政府對於跟我方的交往是放鬆的，」程建人說，不過放鬆到什麼程度很難說，未來觀察點包括中美關係發展，若中美關係惡化，就能預期美方對台放鬆更多，但若中美合作大於對抗，美方對台可能就會嚴謹一點。

29日有媒體報導，指倪約翰是台美斷交後，美國首位大使訪台。但美國負責亞太經合會（APEC）的資深官員唐偉康大使（Kurt Tong）曾於2011年7月訪台，和台灣高層官員討論APEC事宜；2016年美國駐APEC大使馬志修（Matt Matthews）曾訪台並和蔡總統會面。2019年3月美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Samuel Brownback）訪台發表演說，這也是布朗貝克首度訪台。

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